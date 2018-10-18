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Darbe sanığı binbaşı "Polis gelirse ateş edin" demiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 13:42 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 152 kişinin yargılanmasına devam edildi - Esasa ilişkin savunma yapan eski kursiyer teğmen Mikail Aydoğan, darbe girişimi sırasında Hava Ulaştırma Grup Komutanlığında VIP pilotu olarak görev yapan eski binbaşı Ertuğrul Altun'un kursiyer teğmenlere "Polis gelirse ateş edin" emri verdiğini aktardı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, eski kursiyer teğmen Mikail Aydoğan, esasa ilişkin mütalaadaki isnatları kabul etmediğini belirterek savunmasına başladı.

Aydoğan, darbe girişimi günü bölük komutanı eski yüzbaşı Emre Erkan'ın çıkış içtimasında okula gelmelerini, kurs değerlendirme toplantısı yapacaklarını söylediğini anlattı.

Okul gazinosunda toplandıklarında yarbay Yasin Candemir'in gelip Genelkurmay Başkanlığına terör saldırı olduğunu, çatışmalar yaşandığını söylediğini aktaran Aydoğan, Candemir'in Kara Havacılık Komutanlığına da saldırı olabileceği için güvenlik önlemi almaları gerektiğini bildirdiğini öne sürdü.

Bunun üzerine kimseye karşı silah kullanmadan sabaha kadar güvenlik nöbeti tutuğunu savunan Aydoğan, mütalaada geçen amiri olmayan kişilerden emir ve talimat aldığı iddiasını reddederek Candemir'in kendisinin ikinci sicil amir olduğunu söyledi.

Aydoğan, sabaha kadar emniyeti takviye görevi üstlendiğini iddia ederek, saat 05.30 sıralarında yanlarına gelen Hava Ulaştırma Grup Komutanlığında VIP pilotu olarak görev yapan eski binbaşı Ertuğrul Altun'un oradaki kursiyer teğmenlere bir konuşma yaparak "Polis gelirse ateş edin." emrini verdiğini aktardı.

Aydoğan, bu konuşmadan sonra diğer kursiyer teğmenlerle kimseye ateş etmeden tabur binasına gittiklerini dile getirdi.

- Terör tehdidi nedeniyle helikopteri tahliye etmiş

Eski binbaşı Temur Aydın da yurt dışında olduğu sırada terörle mücadele operasyonu kapsamında göreve çağrıldığını iddia etti.

Darbe girişiminden bir gün önce Ankara'ya geldiğini, terör saldırısı nedeniyle komutanlıktaki helikopterlerin tahliye edileceği bilgisini aldığını savunan Aydın, sanık eski yarbay Halil Gül'ün emriyle bir helikopteri Akıncı'ya götürdüğünü söyledi.

Aydın, darbecilerle ortak fikir ve eylem birliği içinde davrandığı isnadını reddedip, darbe girişimini televizyondan öğrendiğini, gece boyunca uçuş yapmadığını, sabah saatlerine kadar Akıncı'da kaldığını savunarak tahliye talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık Mehmet K. de suçsuz olduğunu savunarak beratını istedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

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