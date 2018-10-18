Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, eski kursiyer teğmen Mikail Aydoğan, esasa ilişkin mütalaadaki isnatları kabul etmediğini belirterek savunmasına başladı.

Aydoğan, darbe girişimi günü bölük komutanı eski yüzbaşı Emre Erkan'ın çıkış içtimasında okula gelmelerini, kurs değerlendirme toplantısı yapacaklarını söylediğini anlattı.

Okul gazinosunda toplandıklarında yarbay Yasin Candemir'in gelip Genelkurmay Başkanlığına terör saldırı olduğunu, çatışmalar yaşandığını söylediğini aktaran Aydoğan, Candemir'in Kara Havacılık Komutanlığına da saldırı olabileceği için güvenlik önlemi almaları gerektiğini bildirdiğini öne sürdü.

Bunun üzerine kimseye karşı silah kullanmadan sabaha kadar güvenlik nöbeti tutuğunu savunan Aydoğan, mütalaada geçen amiri olmayan kişilerden emir ve talimat aldığı iddiasını reddederek Candemir'in kendisinin ikinci sicil amir olduğunu söyledi.