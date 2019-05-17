Aygün, yaşananların darbe girişimi olduğunu anlamasından sonra askerlerine kışlaya dönüş emri verdiğini ancak büyük bölümünün geri gelemediğini ifade etti.

Olay günü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Komuta Harekat Merkezi'nden arandığını beyan eden sanık Aygün, ülke genelinde büyük çaplı terör saldırısı beklendiğinin ve bu nedenle sıkıyönetim ilan edildiğinin söylendiğini iddia etti.

Füze fırlatma aracına Bora füzesi yüklenmesi hadisesi hakkında da konuşan Aygün, batarya komutanına askerleriyle gece eğitimi yapılması emri verdiğini, füzelerin fırlatılması yönünde bir talimat vermediğini savundu. Aygün, konuyla ilgili dinlenen tanıkların da kendisini doğruladığını ifade etti.

- "Harita üzerinde çalışma yapmadık"

Darbenin planlayıcısı olan yurtta sulh konseyi üyeliği hakkında da savunma yapan Aygün, konsey üyesi olduğuna dair somut bir delil olmadığını savundu. Konseyin diğer üyesi olan eski kurmay albay Bilal Akyüz'le 15 Temmuz'dan kısa süre önce toplantı yaptığı suçlamasını kabul etmediğini dile getiren Aygün, toplantı sırasında masa üstünde bulunan Ankara haritası üzerinde çalışma yaptıkları iddiasını da yalanladı.

Aygün, "Ankara'nın turistlik haritası, harita üzerinde ne benim ne de Bilal Akyüz'ün parmak izi yok. Harita üzerinde çalışma yapmadık." diye konuştu.

Üzerine atılı suçları işlemediğini öne süren Aygün, FETÖ üyeliğini kabul etmediğini söyleyerek suçsuz olduğunu belirtti.

Davanın görülmesine gelecek pazartesi devam edilecek.

