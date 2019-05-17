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Darbe sanığı generalden "Ankara'nın turistlik haritası" savunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 19:57 | Son Güncelleme

Genelkurmay çatı davasında esasa ilişkin savunma yapan yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Murat Aygün, 11 Temmuz'da eski kurmay albay Bilal Akyüz ile Ankara haritası üzerinde darbeye yönelik planlama yaptığı iddiasını reddetti - Sanık Murat Aygün: - "Ankara'nın turistlik haritası, harita üzerinde ne benim ne de Bilal Akyüz'ün parmak izi yok. Harita üzerinde çalışma yapmadık"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, dönemin Polatlı 58. Topçu Tugay komutanı olan eski tuğgeneral Murat Aygün esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Olay günü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Komuta Harekat Merkezi'nden arandığını beyan eden sanık Aygün, ülke genelinde büyük çaplı terör saldırısı beklendiğinin ve bu nedenle sıkıyönetim ilan edildiğinin söylendiğini iddia etti.

Bu görüşme üzerine, emrindeki 240 askerini Kolluk Kuvvetlerinin Toplumsal Olaylarda Desteklenmesi (KOKTOD) faaliyeti kapsamında Ankara'nın 12 ayrı noktasına gönderdiğini kaydeden Aygün, darbe teşebbüsünden haberi olmadığını ileri sürdü.

Aygün, yaşananların darbe girişimi olduğunu anlamasından sonra askerlerine kışlaya dönüş emri verdiğini ancak büyük bölümünün geri gelemediğini ifade etti.

Füze fırlatma aracına Bora füzesi yüklenmesi hadisesi hakkında da konuşan Aygün, batarya komutanına askerleriyle gece eğitimi yapılması emri verdiğini, füzelerin fırlatılması yönünde bir talimat vermediğini savundu. Aygün, konuyla ilgili dinlenen tanıkların da kendisini doğruladığını ifade etti.

- "Harita üzerinde çalışma yapmadık"

Darbenin planlayıcısı olan yurtta sulh konseyi üyeliği hakkında da savunma yapan Aygün, konsey üyesi olduğuna dair somut bir delil olmadığını savundu. Konseyin diğer üyesi olan eski kurmay albay Bilal Akyüz'le 15 Temmuz'dan kısa süre önce toplantı yaptığı suçlamasını kabul etmediğini dile getiren Aygün, toplantı sırasında masa üstünde bulunan Ankara haritası üzerinde çalışma yaptıkları iddiasını da yalanladı.

Aygün, "Ankara'nın turistlik haritası, harita üzerinde ne benim ne de Bilal Akyüz'ün parmak izi yok. Harita üzerinde çalışma yapmadık." diye konuştu.

Üzerine atılı suçları işlemediğini öne süren Aygün, FETÖ üyeliğini kabul etmediğini söyleyerek suçsuz olduğunu belirtti.

Davanın görülmesine gelecek pazartesi devam edilecek.

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