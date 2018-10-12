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Darbe sanığı tuğamiral tahliyesi yerine altınlarını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 16:24 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi - Genelkurmay Başkanlığındaki sivillere ateş açtığı görüntüleri ortaya çıkan eski tuğamiral Sinan Sürer, tahliye talebinin olmadığını ancak eşinin ziynet eşyaları üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, ara karar öncesi sanık ve avukatlarının talepleri ile Cumhuriyet Savcısının mütalaası alındı.

Cumhuriyet Savcısı, suçun vasıf ve mahiyeti, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Söz alan sanık eski kurmay binbaşı Ahmet Yıldız, darbe girişiminden sonra odasında yapılan aramada ele geçirilen ve adli emanete alınan 32 bin 500 doların kendisine geri verilmesini istedi. Yıldız, tahliye talebinde bulundu.

Sanık Yıldız, 28 Haziran'daki savunmasında Genelkurmayda elinde silah olan görüntülerinin "montaj" olduğunu öne sürmüştü.

Savcının tutukluluk yönündeki mütalaasına karşı söz alan eski tuğamiral Sinan Sürer de tahliye talebinin olmadığını ancak eşinin ziynet eşyaları üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti.

Ziynet eşyalarını talep eden Sürer'in darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki sivillere ateş açtığı görüntüleri ortaya çıkmış, önceki savunmasında da "Elimde silah olması ateş ettiğim anlamına gelmez." ifadesini kullanmıştı.

Duruşma devam ediyor.

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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi eski tuğamiral sinan sürer FETÖ

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