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Darbe sanığı yarbay kamera görüntülerini reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 22:21 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi - Sanık eski yarbay Serkan Sağ, darbe girişimi gecesi Genelkurmayın güvenlik kameralarına yansıyan silahlı ve çelik yelekli görüntülerini reddetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde esasa ilişkin savunma yapan eski yarbay Serkan Sağ, olay tarihinde Genelkurmay Başkanlığında plan subayı olarak görev yaptığını bildirdi.

Mesaisine devam ettiği sırada koridordandan bağırışma sesleri duyup odasından çıktığını belirten Sağ, koridorda karşıladığı bir kişinin "Dışarı çıkmayın." dediğini iddia etti.

Sağ, odasındaki televizyondan haberleri izlediğini ancak yaşananlara bir anlam veremediğini, ilerleyen saatlerde dışarıdan gelen silah sesleri üzerine sabaha kadar odasında kaldığını savundu.

Karargahtaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde silahlı ve çelik yelekli görüldüğü belirtilen sanık eski yarbay Sağ, "15 Temmuz gecesi, Merasim Sokak benzeri bir terör saldırısı olduğunu düşündüm. Bulunduğum odayı terk etmedim. Görüntülerdeki kişi ben değilim." iddiasında bulundu.

Genelkurmaydaki güvenlik kamera kayıtlarının delil olamayacağını ileri süren Sağ, idari tahkikat ve bilirkişi raporlarında silahlı ve teçhizatlı olarak görüldüğü fotoğrafların da kendisine ait olmadığını ifade etti.

Darbe girişiminin yaşandığı gece kimseden yasadışı emir almadığını ve kimseye emir vermediğini savunan Sağ, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ "Genelkurmay çatı" davası

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