Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yaveri eski yarbay Levent Türkkan'ın, FETÖ mensubu olduğu yönündeki beyanını kabul etmeyen Bünyamin Tuner, Türkkan'ın söz konusu ifadeyi baskı ve yönlendirmeyle alındığı gerekçesiyle geri çektiğini söyledi.

Darbe girişiminin mağduru olduğunu, yanlışlıkla ve suçsuz yere tutuklandığını savunan Tuner, "Mesaim devam ederken Genelkurmay Başkanlığında bilgim ve dahlim dışında gelişen olayların içinde mahsur kaldım. Olaylardan sonra hayatıma normal şekilde devam etmeyi düşünürken kendimi burada buldum." dedi.

İddia makamının mütalaasını kabul etmediğini bildiren Tuner, suçsuz olduğunu, darbe girişimiyle bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, olay tarihinde Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'in özel kalem müdürü olarak görev yapan eski kurmay yarbay Bünyamin Tuner, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

FETÖ mensubu olduğuna ilişkin hiçbir somut delilin bulunmadığını, bu nedenle hakkında delil üretme yoluna gidildiğini öne süren Tuner, Türkkan'ın geri çektiği ifadesinin, aleyhinde delil üretme çabalarının bir parçası olduğunu savundu.

- "İddia, zanna ve niyet okumaya dayalı"

Bünyamin Tuner, Orgeneral Yaşar Güler'in özel kalem müdürü olduğunu, Güler'in de TSK'de FETÖ ile mücadelenin merkezinde bulunduğunu belirterek, "Hakkımda ufacık bir şaibe olsa bir an bile o görevde kalamazdım." diye konuştu.

Tuner, 15 Temmuz akşamı saat 19.26'da, sanıklardan eski Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün odasına giderek komutanlar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan arasında yapılan görüşme hakkında bilgi verdiği iddiasını da kabul etmedi.

Görüşmeyi Partigöç'e bildirdiğine dair herhangi bir delil bulunmadığını, iddianın zanna ve niyet okumaya dayalı olduğunu savunan Tuner, Genelkurmay Personel Başkanlığı koridorlarında güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünden yola çıkılarak Partigöç'ün odasına gidip görüşme hakkında bilgi verdiği sonucuna varılamayacağını, bilgisayarlara bağlı yazıcının burada bulunması nedeniyle daha önce de sık sık söz konusu koridora gittiğini söyledi.