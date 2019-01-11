ÖKK timlerinde hiçbir zaman görev almadığını ifade eden sanık, 16 Temmuz 2016 günü sabah saatlerinde komutanları tarafından aranarak göreve gelmesinin istendiğini, 17 Temmuz'da ÖKK nizamiyesine geldiğinde isminin listede olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını anlattı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık eski astsubay Faruk Erkul da olay gecesi nöbetçi amir Vural Volkan Bal'ın talimatıyla kurs misafirhanesinde kalırken televizyondan darbe girişimini öğrendiğini iddia etti.

Erkul, sabaha kadar odasından ayrılmadığını, gelen telefon üzerine resepsiyona indiğini ve orada bekleyen kursiyerlerle ÖKK karargahının önüne götürüldüklerini savundu.

Ne olduğunu anlamaya çalışırken karargahın önünde yerde hareketsiz yatan birini gördüğünü bildiren Erkul, savunmasına şöyle devam etti:

"Yerde yatan kişinin şehit Ömer Halisdemir olduğunu daha sonra öğrendim. 18 Temmuz'da mesaiye indik. Bitlis Jandarma Komutanlığı tarafından açığa alındığımı öğrendim. 20 Temmuz'da Cüneyt İşbilir ile birlikte istihbarat şubeye götürüldüm. Orada da mülakat yapıldı. Açığa alındığım için Bitlis İl Jandarma Komutanlığına gitmem gerektiğini söyledim. Beklemem söylendi. Tabur komutanı tekrar fikrime başvurulmak üzere istihbarat şubeye gitmem gerektiğini söyledi. İstihbarat şubeye götürüldüm ve orada tutuklandım."

Erkul, FETÖ üyesi olduğu ve himmet verdiğine dair hakkındaki tanık beyanlarını ve ByLock kullandığına ilişkin raporları kabul etmediğini söyledi.