Darbe sonrası Mısır'ı anlatan filmin galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Mısır'da demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı yapılan kanlı darbe sonrasında yaşananları Mısırlıların gündelik hayatından esinlenerek anlatan, "El Hatk" filminin galası yapıldı.

Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen galada, yönetmen Muhammed el-Bahravi, yapımcı Muhammed el-Cibbe, filmin oyuncuları ve teknik ekibi davetlilerle buluştu.

15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla Türk-Arap Medya (TAM) Derneğince düzenlenen etkinlikte, orijinal dilinde Arapça olarak Türkçe alt yazıyla gösterilen film, izleyicinin beğenisini topladı.

Filmde, hiçbir siyasi sürece dahil olmayan ve cezaevinde haksız yere 5 yıl yatan bir doktorun eşini canlandıran Türk oyuncu Öznur Muhammed, AA muhabirine filmi değerlendirdi.

Muhammed, diş hekimi olduğunu ve oyunculuk eğitimi aldıktan sonra sinemaya bu filmle adım attığını söyledi.

"El Hatk" filmine bir yıl prova süreciyle hazırlandıklarını anlatan Muhammed, şunları kaydetti:

"Ben karakteri güçlü bir kadını canlandırıyorum. Bir taraftan da olaylardan çok fazla etkileniyor. Kocası 5 yıl hapiste kaldıktan sonra onun için yeni bir süreç başlıyor. Farah'la yatıyor, yemek yiyor ve uyuyorum. Rolümü gerçekten kendimle özdeşleştirdim. Film bir kadın olarak benimle ortak acıları yansıtıyor. Her sahnede acıları ve mutlulukları tekrardan yaşadık. Biz Mısır'da yaşanan acıları tüm yönleriyle özellikle de insani yönleriyle yansıtmaya çalıştık. Böyle bir filmde oynadığım için çok mutluyum."