Darbe söylentisi kime hizmet ediyor?

Fikret Bila’nın analizi...İktidar iç ve dış politikada darboğaza girmişken, hükümeti destekleyen kalemlerin "darbe söylentisi"ni, "FETÖ’nün siyasi ayağı” tartışmalarının hemen ardından dolaşıma sokmaları yeni bir gündem maddesi oldu. Amaç da buydu. Bu söylentiyi dillendiren, "FETÖ’nün siyasi ayağı” tartışmaları gündemi örtmeye yetmeyince anlaşılan o ki, bu kez de “darbe söylentisi” yayarak yapay bir tartışmayla kamuoyunu meşgul etmeyi denediler. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dahil AK Parti Sözcüleri, bu söylentileri ciddiye alan açıklamalar yaptılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Herkes neyi var neyi yok meydanlara çıkar” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Halep oradaysa arşın burada. Darbeyi aklından bile geçirenler 15 Temmuz’u rahmetle okur” diye konuştu. İktidara yakın yazarların çıkardıkları “darbe söylentisi”ne, iktidarın en güçlü isimleri karşılık verdi. “Kemalist bir darbe” hazırlığından söz edip, halkı uyanık olmaya çağıranların dayanağı RAND Corporation’ın iki aya yakın süre önce yayınladığı bir raporda, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nde orta rütbedekilerin tasfiyelerden rahatsız oldukları” ifadesi. Buradan hareketle “darbe hazırlığı” yazıları yazdılar.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu raporun yayınlandığı günlerde böyle bir yoruma ihtiyaç duymayanların, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un "FETÖ’nün siyasi ayağı”yla ilgili açıklaması yapmasından sonra, darbe söylentisini dolaşıma sokmaları manidardı. Aynı anda “FETÖ’nün siyasi ayağı Erdoğan’dır” açıklaması yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da “darbe söylentisi”yle ilişkilendirmeye çalışılması da dikkat çekiciydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İlker Başbuğ hakkında milletvekillerine dava açın talimatı vermesinin ardından, “darbe korkusu” yayacak yorumların artması da dikkate değerdi. Dolaşıma sokulan senaryo şuydu: “TSK’de Kemalist bir darbe hazırlığı vardı. Bunu gerçekleştirecek olanlarla İlker Başbuğ’un ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilgisi vardı. Aman halk dikkatli olmalıydı.” Bu senaryo da, “FETÖ’nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu’dur” hamlesi gibi kamuoyunda bir karşılık bulmadı. Hiç inandırıcı olmadı. Başbuğ'un tepkisi İlk tepki İlker Başbuğ’dan geldi. Avukatı İlkay Sezer şu açıklamayı yaptı: "Son günlerde müvekkilimiz Sayın İlker Başbuğ'un adının hayali bazı senaryolarla gündeme getirildiğini görmekteyiz. Bugünlerde müvekkilimizin adının da karıştırıldığı hayali senaryolar, FETÖ'nün geçmişte ürettiği komploları ve bu komplolara zemin hazırlamak için yapılan kamuoyu oluşturma süreçlerini hatırlatmaktadır.”

Sezer’in, açıklamasında darbe söylentisini, "FETÖ’nün gecmişteki kamuoyu oluşturma süreçlerine” benzetmesi altı çizilmesi gereken bir ifadedir. Kılıçdaroğlu'nun tepkisi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ise bu iddiaları ciddiye alarak gündemin değiştirilmesine katkı vermek istemedi. Bu nedenle kamuoyuna açık şekilde tartışmaya girmedi. Bu yöndeki sorumuza gönderdiği yanıt özetle darbe söylentisinin “gerçek gündemin üstünü kapatmak için iktidarın kullandığı enstrümanlardan biri” şeklindeydi. Kılıçdaroğlu, bu söylentinin bir algı operasyonu olduğunu düşünüyor: "Madem böyle bir söylenti var, Savcılar iktidarın emrinde. Bunları yazanları çağırıp sorsunlar. Nereden kaynaklandığını öğrensinler. Devletin bütün kurumları kontrollerinde. Onlara sorsunlar. CHP darbelerden mağdur olmuş ve göğsünü gere gere onlarla mücadele etmiş bir partidir. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok.” Kılıçdaroğlu da Başbuğ da gündemi örtmeye, değiştirmeye yönelik “darbe söylentisi” hamlesini algı yaratmaya yönelik boş bir senaryo olduğunu yansıtmış oldular.