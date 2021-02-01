Darbe yapan Myanmar ordusundan seçim sözü

Myanmar’da askeri darbeyle yönetime el koyan ordu yeni seçim sözü verdi.

Myanmar ordusu sabah erken saatlerinde, başkent Nepido’da ülkenin lideri Aung San Suu Kyi ve Devlet Başkanı Win Myint’i gözaltına aldı. İktidardaki Ulusal Demokrasi Ligi (NLD) Sözcüsü Myo Nyunt yaptığı açıklamada, “Şuanda yaşadığımız olaya baktığımızda ordunun bir darbe yaptığını varsaymalıyız” dedi. Myanmar ordusuna ait resmi televizyonda yapılan açıklamada, seçimlerde yapılan usulsüzlükler nedeniyle üst düzey isimlerin gözaltına alındığı ve bir yıllık olağanüstü hal ilan edildiği belirtildi. Darbenin ardından eski General Myint Swe, ordu tarafından başkan vekili olarak atandı. Başkentteki telefon hatlarının ve internetin kesildiği öğrenildi. Ordu tarafından yapılan açıklamada, ilerleyen süreçte yeni bir seçim yapılacağı belirtildi.

Myanmar’da 49 yıllık askeri yönetiminin ardından Kasım ayında ikinci kez demokratik genel seçimler yapılmıştı. Seçimlerin ardından NLD zafer ilan etmiş, ancak ordu seçimlerde usulsüzlük yapıldığını öne sürmüştü.

