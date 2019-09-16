Müşteki Gökmen Bingöl de Sincan evinde oturduğu sırada kalkışma haberlerini duyduğunu bunun üzerine eşini ve oğlunu alarak darbecilere karşı koymak için yola çıktıklarını söyledi.

TRT'nin girişinde eli silahlı askerler gördüklerini belirten Üngör, "Askerleri teskin etmeye çalıştık. Bu esnada ateş açıldı. Beni vurmuşlar. Gözümü hastanede açtım." diye konuştu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde müşteki olarak ifade veren gazi Cüneyt Üngör, 15 Temmuz akşamı olayları televizyon ve sosyal medyadan öğrendikten sonra arkadaşlarıyla TRT'nin önüne gittiklerini anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya müşteki beyanlarıyla devam edildi.

Yolda oğlunun seslerden korktuğunu ifade eden Bingöl, geri dönüp eşiyle oğlunu eve bıraktıktan sonra İncek'teki iş yerine gittiğini anlattı.

Bingöl, iş yerindeyken akrabalarından TRT'nin darbeci askerler tarafından işgal edildiğini öğrendikten sonra TRT'nin önüne gittiğini söyledi.

Müşteki Gökmen Bingöl, şunları anlattı:

"Saat 00.30 gibiydi. TRT binasının önü çok kalabalıktı. Ben ön tarafa geçerek askerlerle irtibat kurmaya çalışıyordum. O esnada sol tarafımdan sert bir omzuma bir darbe aldım. Aldığım darbenin etkisiyle yere düştüm. O sırada askerle arbede oldu. Halk beni oradan çıkarmaya çalışırken yaralandım."

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Olay tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Asım Bulat da işten çıktıktan sonra evine giderken Genelkurmay Başkanlığının önünde silah sesleri duyduğunu, bir şeylerin ters gittiğini düşünerek iş yerine dönüp silahını aldığını söyledi.

Resmi aracıyla saat 23.15 civarında TRT binasının önüne gittiğini ifade eden Bulat, "Vatandaşlarla görüştüm. Askerlerle konuşmaya gideceğimiz esnada ateş sesi geldi. Biz geriye doğru çekildik. Askerlere ikazda bulunduk. 'Bu yaptığınız darbe, anayasal suç işliyorsunuz.' dedim." diye konuştu.