Darbeci albayın alaycı üslupla inkarı

İSTANBUL (AA) - ENES CAN / MUSTAFA HATİPOĞLU - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs edilmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski albay Nurullah Zeki Atmaca, hakkındaki suçlamaları alaylı ifadelerle reddederek, örgütün "Ne olursa olsun, inkar et" stratejisini seçenlerden oldu. Hain darbe girişiminin ardından bağımsız mahkemeler önünde hesap sorulan FETÖ üyeleri, yargılama aşamasında örgütün yönlendirmesiyle inkar taktiği uyguluyor. Cezaevine girdikten sonra örgüt talimatı çerçevesinde inkar yolunu seçen sanıkların savunmalarında öne sürdükleri tezler, delillerle çöktü. Örgütün ''inkar et'' stratejisine, darbe girişimi gecesi Mahmutbey Gişelerinin kapatılmasına teşebbüs eden, eski 1. Ordu MEBS Alayı Komutanlığı Alay Komutanı Albay Nurullah Zeki Atmaca da katıldı. Atmaca, darbe girişimi sırasında Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs ettikleri sırada polis tarafından gözaltına alınan ve darbeciler tarafından hazırlanan ''sözde sıkıyönetim'' listesinde, ''Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı (MİT'te görevlendirilmek üzere)'' olarak görevlendirildi.

Darbeci Atmaca, savcılıktaki ifadesinde "15 Temmuz'dan önce Eyüp Gürler ile arasında İstanbul'da toplumsal olaylar meydana gelebileceği, toplumsal olaylar olabileceği şeklinde bir konuşma geçtiğini, Eyüp Gürler'in kendisine şayet böyle bir şey yaşanırsa alayın başında hazır bulunması gerektiğini söylediğini, olay günü 23.00 civarlarında televizyondan bir hareketlenme olduğuna dair haberler gördüğünü, bunun üzerine evinden çıkarak makam arabasıyla Alay Komutanlığına gittiğini, daha sonra telefonda WhatsApp grubuna dahil edildiğini gördüğünü, bu grup oluşturulduktan sonra darbe yapıldığını anladığını, bu nedenle bir heyecana kapıldığını, her maceracı subayın gönlündeki gibi general olacağı düşüncesine kapıldığını, Fetullahçı Terör Örgütü'nün olacağını düşünmediğini, bu düşünce ve duygularla WhatsApp grubuna şirin gözükmek için bir şeyler yazdığını ancak ne yazdığını şu anda hatırlamadığını.'' iddia edip, ''maceracı'' ifadesiyle suçlamaları alaya aldı.

- WhatsApp yalanı Darbe davalarından yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Murat Yanık'ın ise sanık Atmaca hakkında ''Nurullah Zeki Atmaca'nın 15 Temmuz darbe girişiminde irtibat kurduğu şahıslar olup, görüşme içeriklerinin darbe girişimi faaliyetleriyle ilgili olduğunu'' beyan etmesi, darbeci albayın savunmasını çürüttü. Ana darbe davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski 1.Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Eyyüp Gürler ile darbe girişiminden önce görüştüğü tespit edilen Atmaca, bu görüşmenin ''toplumsal olaylar'' amacıyla olduğunu iddia ederek, FETÖ'nün "Ne olursa olsun, inkar et" stratejisini izledi. Darbeci albay savunmasında, ''Televizyonda Cumhurbaşkanı açıklama yapmaya başladığında vatan hainlerinin niyetini anladığını, bu nedenle vatan hainlerine karşı görev almak için alayından çıktığını'' iddia etse de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptıktan yaklaşık 1 saat sonra, saat 01.03'te WhatsApp grubundan ''Çamlıca'daki antenlere müdahale edilmeli, acilen.'' yazdığı ortaya çıktı.

- Teslim olduk iddiası Türk Telekom'a doğru yola çıktıklarını, Çağlayan'a yaklaştıklarında polislerin kendilerini durdurduğunu, kendi irade ve istekleriyle teslim olduklarını iddia eden darbeci Atmaca'nın yalanı, polis tutanakları sayesinde çürütüldü. Darbeci Albay ve ekibindeki askerlerin, emniyet güçleri tarafından durdurulduğu ve teslim olmalarına ilişkin uyarılara rağmen darbeci Atmaca'nın teslim olmayacaklarını ve kendilerinin Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını koruma maksatlı göreve çıktıklarını iddia etmesi üzerine, polislerin gelen talimatla bu kişileri, silahlarıyla gözaltına aldıkları tutanaklara yansıdı. - Mahkemedeki ifadesinde inkarı sürdürdü Darbeci albay Atmaca, mahkemede verdiği ifadesinde ise, ''Ben askeri kalkışmanın emir komuta zinciri içinde yapıldığını düşünüyorum. Bu nedenle birliğimdeki mobil emniyet timini hazır bulundurdum. İstanbul'da terör eylemi beklentisi olduğunu komutanım Eyyüp Gürler söyledi. Türk Telekom'a asker sevk ettim, doğru ancak oranın güvenliğini sağlamak düşüncesiyle hareket ettim." diyerek inkarını sürdürdü.