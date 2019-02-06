"Darbeci değilim" dedi, kara kaplı ajandasından darbe planı çıktı

Daire, bu karar doğrultusunda yerel mahkemece "görevi yaptırmamaya direnmek" suçundan yeniden yargılanacak olan Görkem'in tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesince, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "görevi yaptırmamaya direnmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıl 5 ay 9 gün hapse çarptırılan tutuklu sanık Görkem hakkında mahkemece kurulan hükmün temyiz incelemesi Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesince yapıldı.

MUHAMMET MUTAF - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldığı iddialarını reddetmesine rağmen "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan dönemin Doğubayazıt 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı eski yarbay İlksen Görkem'in makam odasında ele geçirilen ajandada örgütün ilçedeki darbe planının yazılı olduğu, gerekçeli kararda yer aldı.

Gerekçeli kararda Görkem'in tabur komutanlarını toplantıya çağırdığı bildirilerek, "Görkem, kurumların ele geçirilmesi için iş bölümü yapmış, emniyet müdür vekili, MİT müdürü ve kaymakamı arayarak tugaya çağırmış ve Ozan'ın sıkıyönetim komutanı olduğunu onlara tebliğ etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Görkem'in, darbe teşebbüsü sırasında FETÖ'nün sözde "Ağrı sıkıyönetim komutanı" olan dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Mehmet Ozan'ın çağrısıyla geldiği tugaya "acil" koduyla rütbeli personeli de çağırdığı aktarılan gerekçeli kararda, sanığın, Ozan'ın odasında "sıkıyönetim direktifi"ni okumasıyla darbe teşebbüsünden haberdar olmasına rağmen itiraz etmeyip verdiği tüm görevleri eksiksiz yerine getirdiği vurgulandı.

Dava dosyasına giren yerel mahkemenin gerekçeli kararında ise çarpıcı tespitlere yer verilerek darbe girişimi sırasında yarbay olan Görkem'in, Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugayı Kurmay Başkanı ve tugayın ikinci adamı konumunda bulunduğuna işaret edildi.

Kararda şunlar kaydedildi:

"Sanık, tabur komutanları ile yapılan toplantıları organize etmiş ve toplantıda komutanlarının yetkileri konusunda sordukları soruya 'Direnen olursa vurun' şeklinde talimat vermiştir. Darbe teşebbüsünün engellenmesi kapsamında tugaya gelen ve nizamiye kapısından girmek isteyen personele diğer sanıklarla engel olmuş. Görkem, özellikle sıkıyönetim direktifinin icrası kapsamında oluşturulan WhatsApp grubunda yazışmalar yapmış, alt rütbeli personeli organize etmiştir.

Halkın sokağa çıkmasını engellemek amacıyla zırhlı araçların dışarı çıkarılması yönünde talimat veren Ozan'ın bu talimatının yerine getirilmesi için alt rütbeli personele talimat vermiş ve Ozan'ın makam odasına sanıkların yakalanması için girildiğinde elinde bulunan silahla karşı koymak suretiyle görevli memurlara direndiği anlaşılmıştır."

- "Darbeci değilim" dedi, kara kaplı ajandasından hain darbe planı çıktı

Gerekçeli kararda, Görkem'in savunmalarında emir komuta zinciri kapsamında emirleri uyguladığını belirterek, kendisine atfedilen eylemleri kabul ettiği ancak üzerine atılı suçlamalara karşı çıkarak darbeci olmadığını öne sürdüğü bildirildi.