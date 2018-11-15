HABER

Darbeci erlerden "polisleri vurduk" itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 11:11 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünü zırhlı araçlarla işgal etmek isteyen darbe sanığı askerler arasında yer alan erler Koray Özdemir ve Barış Caner, polisleri vurduklarına dair itirafları telefon mesajlarında yer aldı - Mesajların ortaya çıkmasının ardında haklarında tutuklama karar verilen sanık erlerden Caner yakalanırken, Özdemir'in firar ettiği belirlendi - Askerlerin "Polis ile çatışıyoruz", "İki tane vurdum", "Evet iki vurdum, haberleri aç kan götürüyor", "He karakolu bastık", "Hakkını helal et ölmek var, polisle çatışıyoruz" şeklindeki itirafları mesajlara yansıdı

TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında zırhlı araçlarla Ankara Emniyet Müdürlüğünü işgal etmek isteyen darbeciler arasında yer alan erler Koray Özdemir ve Barış Caner, polisleri vurduklarına dair itirafları telefon mesajlarında yer aldı.

4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın bazı sanıklarına ait telefon, bilgisayar, CD ve taşınabilir bellek gibi dijital materyallerin incelenmesi tamamlandı.

Davanın görüldüğü Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen bilirkişi raporunda, sanık erler Özdemir ve Caner'in telefonlarında darbe girişimine ilişkin yazışmalar tespit edildi.

AA muhabirinin ulaştığı rapora göre, zırhlı araçlarla Ankara Emniyet Müdürlüğüne saldıran eski Yarbay Ejder Yıldırım ile hareket eden sanık erler, kendilerine karşı koyan polislere ateş ettiklerini mesaj olarak yakınlarına bildirdi.

- "İki polisi vurdum"

Darbecilere teslim olmayı kabul etmeyen polislerle çatıştığını yazan sanık er Koray Özdemir, telefon rehberinde "Saliş" ve "Diloş" olarak kayıtlı kişilere polislerden ikisini vurduğunu yazdı.

Mesajda, emniyet binasını bastıklarını, çatışma çıktığını ifade eden Özdemir'in bilirkişilerce tespit edilen yazışmaları şöyle:

"Polis ile çatışıyoruz. İki tane vurdum. Evet iki vurdum, haberleri aç kan götürüyor. He karakolu bastık. Hakkını helal et ölmek var, polisle çatışıyoruz. Ankara Emniyet binası"

- "Polislere ateş atıyoruz iki kişiyi yaraladım"

Yakınlarına benzer içerikte mesaj gönderen sanık er Barış Caner de 15 Temmuz akşamı saat 23.52'de annesinden helallik istedi. Bu mesajdan yaklaşık 3 saat önce Caner'e gelen bir mesajda, "Binbaşı silah çekti bize" ifadesi yer aldı.

Annesiyle birkaç kez daha mesajlaşan Caner, saat 00.14'de "Burada silahlar patlıyor, şarjım az, aklın kalmasın bana." mesajını gönderdi.

Ardından saat 01.11'de "Polislere ateş atıyoruz iki kişiyi yaraladım" mesajını yazan Caner, 22 dakika sonra bir arkadaşına "Kanka olaydayız" karşılığını verdi.

- Mesajları ortaya çıkınca firar etti

4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 5 Eylül 2017'de ilk duruşması görülen davanın sanıklarından Özdemir ve Caner, 22 Haziran 2017'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Söz konusu mesajların tespit edilmesiyle hakkında 9 Mart'ta tutuklama kararı verilen Özdemir'in firar ettiği belirlenirken, Caner ise 11 Nisan'da tutuklandı.

- Ankara'da onlarca kişiyi şehit ettiler

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere 15 Temmuz akşamı Ankara sokaklarındaki tank, zırhlı personel ve muharebe araçlarının tamamına yakını 28. Mekanize Tugay Komutanlığından çıktı.

Bir kısmı 28. Mekanize Tugay Komutanlığı personelinden oluşan Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası dahil söz konusu eylemlere ilişkin üç ana dava açıldı.

Sanık eski yarbay Yıldırım'ın komutasındaki zırhlı araçlarla Ankara Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırıda polis memurları Cüneyt Bursa, Hüseyin Kalkan, Varol Tosun, Muhammet Oğuz Kılınç ile vatandaşlar Yakup Kozan, Ömer İpek ile vatandaşlar Hakan Üner, Volkan Canöz ve Hüseyin Güntek şehit olurken, 240 kişi de yaralandı.

Firari darbeci eski tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun talimatıyla 28. Mekanize Tugay Komutanlığından çıkan zırhlı araçlar, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Gençlik Caddesi'nde de onlarca kişinin şehit olmasına neden oldu.

Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...
Kocaeli'deki ormanda bu halde bulundular!Kocaeli'deki ormanda bu halde bulundular!
Babası ve dedesinin başkanlık yaptığı ilçede aday adayı olduBabası ve dedesinin başkanlık yaptığı ilçede aday adayı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Barış Caner darbe girişimi er FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Koray Özdemir polisl

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

İlginizi Çekebilir

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir anda bastırdı!Yüzlercesi ulaşıma kapandı

Bir anda bastırdı!Yüzlercesi ulaşıma kapandı

Nemrut Dağı'nda sis ve tipi! Turistler tahliye edildi

Nemrut Dağı'nda sis ve tipi! Turistler tahliye edildi

Kendini astığı yere 1 saat sonra geri döndü! Yakınları şoke oldu

Kendini astığı yere 1 saat sonra geri döndü! Yakınları şoke oldu

Kocaeli'deki ormanda bu halde bulundular!

Kocaeli'deki ormanda bu halde bulundular!

Murat Göğebakan'ın kuzeni, annesini dövdü!

Murat Göğebakan'ın kuzeni, annesini dövdü!

Kar bir anda bastırdı! Köy yolları kapandı, aç tilkiler evlere dadandı

Kar bir anda bastırdı! Köy yolları kapandı, aç tilkiler evlere dadandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.