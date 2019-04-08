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"Darbeci Evren'in Özal'a yapmadığını, Akşener Erdoğan'a yapmaya kalkıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 20:04 | Son Güncelleme

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi: -"Darbeci (Kenan) Evren'in (Turgut) Özal’a yapmadığını, (Meral) Akşener Özal'ın adını kullanarak Erdoğan'a yapmaya kalkıyor. Ortada bir suç varsa, o da seçilmiş Cumhurbaşkanına darbecilik isnat etmek ve milletin en büyük makamını itibarsızlaştırmaktır"

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Darbeci (Kenan) Evren'in (Turgut) Özal’a yapmadığını, (Meral) Akşener Özal'ın adını kullanarak Erdoğan'a yapmaya kalkıyor. Ortada bir suç varsa, o da seçilmiş Cumhurbaşkanına darbecilik isnat etmek ve milletin en büyük makamını itibarsızlaştırmaktır." dedi.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili yaptıkları açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldıklarını belirtti.

Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun, açıklamalarında Erdoğan'ı, "İstanbul’dan çıkan sonuçları kabul etmemekle" suçladığını ve "Milletin iradesini yok saymıştır." diyerek, açıkça itham ettiklerini ifade eden Çelebi, "Darbeci Evren'in Özal'a yapamadığını, Akşener Özal'ın adını kullanarak Erdoğan'a yapmaya kalkıyor. Ortada bir suç varsa, o da seçilmiş Cumhurbaşkanına darbecilik isnat etmek ve milletin en büyük makamını itibarsızlaştırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelebi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kenan Evren'le kıyaslanmasının en hafif tabirle izansızlık olduğunu" belirterek, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın adının ucuz bir çarpıtma ile anılmasını yakışıksız bir kurnazlık olarak nitelendirdi.

Milletin hakkını savunanlara değil, milletin iradesine keyfince yön vermeye çalışanlara has bir seviyesizlik olduğunu ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

"Sayın Akşener'in talihsiz açıklamasında tek doğru taraf, milletin sandıkları patlatarak Özal’ı seçmesi ve Evren ne yapacak endişesi yaşanırken, Evren'in Özal’a başarılar dilemiş olmasıdır.

Kenan Evren doğrusunu yapmış ve milletin iradesiyle seçilmiş Özal'a olması gerektiği gibi davranmıştır. Tıpkı Özal gibi halkın oylarının çoğunluğu ile seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı darbecilik algısı oluşturarak itibarsızlaştırmak, sureti haktan görünerek kurnazca haksızlık yapmaktır."

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