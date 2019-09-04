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Darbeci generale 20, karısına 30 yıl hapis

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

Burkina Faso Askeri Mahkemesi, eylül 2015'teki darbe girişiminin arkasında olduğu gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırdığı General Gilbert Diendere'den sonra karısı Fatoumata Diendere'yi "eşine darbe yapmasını teklif etmek" suçundan 30 yıl hapse mahkum etti.

Darbeci generale 20, karısına 30 yıl hapis

Devlet televizyonundaki habere göre, 80'den fazla kişinin yargılandığı darbe girişimi davasında dün 20 yıl ceza alan General Diendere'nin ardından eşinin de aralarında bulunduğu 8 kişi "darbe girişiminde rol almak" iddiasıyla bugün mahkemeye çıktı.

Mahkeme, "eşine darbe yapmasını teklif ettiği" gerekçesiyle Generalin karısı Fatoumata Diendere ve 5 kişiye 30 yıl, diğer iki kişiye 20 yıl hapis cezası verdi.

Böylece Fatoumata Diendere, eşinden 10 yıl fazla ceza almış oldu.

Burkina Faso halkı ve sivil toplum kuruluşlarının, "demokrasi karşıtı güçlere karşı bir zafer" olarak değerlendirdiği davanın bir sonraki duruşması 22 Ekim'de yapılacak.

Burkina Faso’da askeri mahkeme, 2015 yılında geçici hükümete karşı düzenlenen darbe girişiminin arkasında oldukları gerekçesiyle 80’den fazla kişinin yargılandığı davada, General Gilbert Diendere'ye "cinayet ve devlet güvenliğine zarar vermek" suçundan 20, General Djibril Bassole'ye ise vatana ihanet suçundan 10 yıl hapis cezası vermişti.

2015 DARBE GİRİŞİMİ

Burkina Faso’yu 30 yıl yöneten Blaise Compaore, halk ayaklanmasıyla 2014'te devrilmişti.

Diendere komutasındaki Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı, eylül 2015'te Compaore'nin yerine gelen geçici hükümetin kabine toplantısını basarak yönetime el koyduğunu ilan etmişti.

Darbe ile yönetimden uzaklaştırılan dönemin Devlet Başkanı Michel Kafando, bir hafta sonra iktidarı geri aldığını, başkanlığını yaptığı geçici hükümetin yönetime geri döndüğünü açıklamıştı.

Halkın darbeye karşı çıkması sırasında 15 kişi ölmüş, 200’den fazla kişi yaralanmıştı.

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