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Darbeci Hafter milisleri tarafından öldürülen pasaport memurunun kemikleri bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2020 21:33 | Son Güncelleme

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e bağlı silahlı grup tarafından öldürülen Mitiga Havalimanı’nda pasaport memuru olarak görev yapan Hani Eshtewi’ye ait kemiklerin bulunduğu açıklandı.

Darbeci Hafter milisleri tarafından öldürülen pasaport memurunun kemikleri bulundu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in sivillere yönelik katliamı sürüyor. Libya’nın başkenti Trablus’taki Mitiga Havalimanı’nda pasaport memuru olarak görev yapan Hani Eshtewi’ye ait kemiklerin Kasr bin Gaşir kasabasında bulunduğu bildirildi. Darbeci Hafter’e bağlı birliklerin, kasabayı yaklaşık bir yıl kadar elinde tutuğu ve Eshtewi’nin de ölümünden sorumlu oldukları ifade edildi. Libya medyası, kemiklerin çimentodan yapılmış bir su deposunda bulunduğunu duyurdu.

HAFTER'İN KATLİAMI BELGELENMİŞTİ

Öte yandan, BM Libya Özel Temsilciliği (UNSMİL), 2020’nin ilk çeyreğinde sivillere yapılan saldırıların yüzde 81’inden Hafter milislerinin sorumlu olduğunu duyurmuştu. (DHA)

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