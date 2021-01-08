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Darbeci Hafter uluslararası gözlemcileri reddetti

08.01.2021 10:25 | Son Güncelleme:
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya’da ateşkesin denetlenmesi için uluslararası gözlemciler konuşlandırılmasını teklif etmiş; kalıcı ateşkesin sağlanması için gereken adımlar ve ateşkesi denetleme mekanizması kurulmasına yönelik ara raporunu BM Güvenlik Konseyine sunmuştu.Libya Ateşkesi Denetleme Mekanizmasının ilk olarak üç noktada Bin Cevad ve Sirte arasında, Ebu Gureyn ve Sirte arasında ve Sukne ile Sirte arasında faaliyet göstereceği raporda belirtilmişti.BM’de bu çalışmalar yürütülürken Libya’nın doğusundaki isyancı ve katil milisler ile toplu mezarların sorumlusu Hafter’in ateşkes anlaşmasının uygulanmasını denetlemek üzere uluslararası gözlemci gönderilmesine karşı olduğu ve kabul etmediği öğrenildi.Darbeci Hafter’in müttefik ülkelerden gözlemci katılımını talep ettiği, 5+5 ortak askeri komitesindeki temsilcilerine Sirte ve Cufra’da isyancı, katil, toplu mezarların sorumlusu paralı askerlerden oluşan Hafter milislerinin varlığını sürdürmesi için teklif sunmaları talimatını verdiği bilgisi alındı.Libyalı kaynaklarca, darbeci Hafter’in uluslararası gözlemcileri kabul etmemesi ve paralı askerlerin varlığını sürdürmesi talimatının Hafter’e Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden geldiği ifade edildi.Güvenlik uzmanlarınca; darbeci Hafter’in uluslararası gözlemcileri özellikle toplu mezarlar ile masum sivillerin katledilmesi konusunda gerçeklerin ortaya çıkarılması için tarafsız davranacaklarından, ateşkesin sağlanması, yabancı savaşçıların ülkeden geri çekilmesi, mayın ve diğer patlayıcıların kaldırılması konularını takip ederek yaşanacak herhangi bir olumsuzluğu derhal BM’e raporlayacaklarından korktuğu için reddettiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya’da ateşkesin denetlenmesi için uluslararası gözlemciler konuşlandırılmasını teklif etmiş; kalıcı ateşkesin sağlanması için gereken adımlar ve ateşkesi denetleme mekanizması kurulmasına yönelik ara raporunu BM Güvenlik Konseyine sunmuştu.
Libya Ateşkesi Denetleme Mekanizmasının ilk olarak üç noktada Bin Cevad ve Sirte arasında, Ebu Gureyn ve Sirte arasında ve Sukne ile Sirte arasında faaliyet göstereceği raporda belirtilmişti.
BM’de bu çalışmalar yürütülürken Libya’nın doğusundaki isyancı ve katil milisler ile toplu mezarların sorumlusu Hafter’in ateşkes anlaşmasının uygulanmasını denetlemek üzere uluslararası gözlemci gönderilmesine karşı olduğu ve kabul etmediği öğrenildi.
Darbeci Hafter’in müttefik ülkelerden gözlemci katılımını talep ettiği, 5+5 ortak askeri komitesindeki temsilcilerine Sirte ve Cufra’da isyancı, katil, toplu mezarların sorumlusu paralı askerlerden oluşan Hafter milislerinin varlığını sürdürmesi için teklif sunmaları talimatını verdiği bilgisi alındı.
Libyalı kaynaklarca, darbeci Hafter’in uluslararası gözlemcileri kabul etmemesi ve paralı askerlerin varlığını sürdürmesi talimatının Hafter’e Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden geldiği ifade edildi.
Güvenlik uzmanlarınca; darbeci Hafter’in uluslararası gözlemcileri özellikle toplu mezarlar ile masum sivillerin katledilmesi konusunda gerçeklerin ortaya çıkarılması için tarafsız davranacaklarından, ateşkesin sağlanması, yabancı savaşçıların ülkeden geri çekilmesi, mayın ve diğer patlayıcıların kaldırılması konularını takip ederek yaşanacak herhangi bir olumsuzluğu derhal BM’e raporlayacaklarından korktuğu için reddettiği vurgulandı.

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