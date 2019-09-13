Darbeci helikopter pilotlarıyla ilgili kararın gerekçesi açıklandı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde birçok kurumu bombalayıp, darbeye karşı gelenlerin üzerine ateş açan helikopter pilotlarının da bulunduğu 152 sanığın yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında verilen kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçede, darbe girişiminin TSK içinde örgütlenmiş FETÖ/PDY üyelerince gerçekleştirildiği ve darbe faaliyetinde bulunan sanıkların organize bir şekilde hareket ettikleri belirtildi.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucu geçen Mayıs ayında çıkan kararda, sanıklardan 56'sına ağırlaştırılmış müebbet, 18'ine müebbet, 45'ine 6 yıl 3 ay ile 18 yıl arasında değişen hapis cezası verildi. Sanıklardan 31'ine beraat veren mahkeme 2 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik ve üye hakimlerin yaklaşık 3 ay süren incelemeleri sonucu verilen kararın her sanık yönünden tek tek gerekçeleri açıklandı. Gerekçeli kararda, FETÖ/PDY'nin örgütlenmesi, mali kaynakları ve 15 Temmuz’a geliş süreci ayrıntılı olarak anlatıldı.

'ÖRGÜT ÜYESİ ASKERLER TARAFINDAN YAPILDI'

Kararda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, örgüt üyesi askerler tarafından yapıldığı, bu kapsamda Türkiye'nin birçok yerinde darbe girişiminde yer aldıkları belirlenen sanıklar hakkında davalar açıldığı, bu sanıkların örgütle ilişkilerinin deşifre edildiği anlatıldı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den talimat aldıkları ispat edilen sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek'in, darbe gecesi Akıncı'da bulunmalarının, birçok davada verilen kararların, halen yargılaması süren davaların, darbe girişiminin Fetullahçı darbe girişimi olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

'OLAY GÜNÜ BİR TERÖR SALDIRISI YOKTUR'

Kararda, ülke savunması için kullanılması gereken helikopterlerin darbe faaliyeti sırasında, vatana ve millete karşı kullanıldığı anlatılarak, bu dava kapsamında yargılanan sanıkların darbe girişiminden önce organize oldukları belirtildi. Darbeci askerlerin, karargaha yakın alışveriş merkezlerinde teşebbüs saatini beklediği, start verildiğinde ise bunların kışlaya gittikleri vurgulandı. Kararda, sanık savunmalarında terör saldırısı uyarısı nedeniyle karargahlara gittiklerini anlattıkları belirtilerek, "Türk ordusu daima terör örgütlerinin karşısında ön safta yer almıştır. Ancak bunun için kendisine tevdi edilen bir yasal görevi olmalıdır. Olay günü Türkiye genelinde tesadüfen de olsa bir terör eylemi yoktur. Kaldı ki eylemlerin gerçekleştiği yerler İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin sorumluluğundaki bölgelerdir. Askeri birliklerin buna dahil olması için genel kolluk kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerini aşan bir terörist girişimi olmalıdır. Bununla birlikte Bakanlar Kurulu kararı ile valilerin genel koordinasyonu gerekmektedir" denildi. Ayrıca, sanıkların karargaha gittiklerinde kendilerinden olmayan güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdikleri belirtilerek, "Güvenlik görevlilerinin terörist olmadıkları açıktır" denildi.

'TANIMIYORUZ' DİYEREK ÖRGÜTSEL TAVIR SERGİLEDİLER

Sanık pilotların savunmaları sırasında birbirlerini iyi tanıdıkları halde birlikte uçtukları pilot ve teknisyenlerin isimlerini bilmediklerini söyledikleri anlatılan kararda, "Akıncı Üssünde bulundukları süre zarfındaki pilot ve teknisyenlerin isimlerini bilmediklerini söylemesi, ayrıca Kara Havacılık kurallarına aykırı olarak uçtuklarının açıkça ortaya çıkmasına rağmen örgütsel bir tavır ve davranış biçimi sergileyerek isim söylemedikleri yönünde mahkememizce değerlendirilmiştir. Ayrıca olay gecesi mevzuata aykırı olarak zimmetli olmayan silahlar dağıtılmıştır. Bütün bu hususlar dikkate alındığında sanıkların amirinden aldığı emri yerine getirdiğine, emri sorgulama imkanının kanunla ortadan kaldırıldığına, emrin yerine getirilmesi nedeniyle sorumlu tutulamayacaklarına yönelik savunmalarına itibar edilmesi imkanı bulunmamaktadır" değerlendirilmesi yapıldı.

'DARBE GİRİŞİMİ ÖNCESİ GÖREVLENDİRME TOPLANTILARI YAPILDI'

Kararda, darbe girişimi öncesi toplantılar yapılarak pilotlarla ilgili görevlendirmelerin yapıldığı anlatıldı. Bütün pilotlar yönünden tek tek verilen görevlerin ne olduğu ve 15 Temmuz gecesi pilot teknisyenlerin faaliyetleri ayrıntılı bir şekilde kararda yer aldı. Kararda bu eylemler nedeniyle sanıkların 'anayasal düzeni ihlal', 'kasten adam öldürme' ve 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarını işledikleri belirtildi.

Öte yandan, bin 242 sayfalık gerekçeli kararda, 278 mağdur müşteki, 261 tanık, 27 şehit yakını ile dönenim Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de aralarında bulunduğu 12 katılanın ifadeleri de yer aldı.

