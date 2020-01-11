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  4. Darbeci komutan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçırılma planını anlattı

Darbeci komutan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçırılma planını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 12:56 | Son Güncelleme

15 Temmuz hain darbe girişimine katılan eski Yarbay Murat Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaçırılma planını tüm detaylarıyla anlattı. Planlardan ilkinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kaçırmak olduğunu kaydeden Bolat, "Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı Çiğli’ye götürülecekti” dedi.

Darbeci komutan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçırılma planını anlattı

15 Temmuz hain darbe girişiminin detayları itirafçıların yazılı ifadeleri ve iddianamelerle ortaya çıkmaya devam ediyor. Darbe girişimine katılan darbeci tabur komutanı eski Yarbay Murat Bolat’ın duruşma salonundaki konuşmalarının görüntüleri ortaya çıktı. Müebbet hapis cezasına mahkum edilen, o dönem Kara Havacılıkta tabur komutanı olan eski yarbay Murat Bolat, darbe girişiminden 10 gün sonra Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılmıştı. Ortaya çıkan duruşma görüntülerinde Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devletin zirvesinde yer alan isimlerin kaçırılma planını tüm detaylarıyla anlatıyor.

ERDOĞAN ÇİĞLİ'YE GÖTÜRÜLECEKTİ

Vicdanını rahatlatmak için ifade verdiğini anlatan Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaçırılma planına ilişkin, "Yıllarca bu devlet için savaştık, benim 3 tane cesaret madalyam var. Geldiğimiz noktada 260 kişinin ölümünden sorumlu bir ordunun mensubuyuz. Helikopterlerle ilgili operasyonel görevlerde yer alacak 2-3 kişi vardı. 2 tane planlı, 2 tane de ihtiyaç duyulursa helikopter planı vardı. Tüm planlama burada yapıldı, ana koordinasyon yapıldı. Bu planlardan birincisi, Cumhurbaşkanı’nın Marmaris’te tatil yaptığı yerden alınması. İstanbul’daki 4 Skorsky helikopter Çiğli’deki SAT timlerini alacak, o timler kendi cephanelerini patlatacaklar yani çalacaklar, teçhizat, mühimmat alacaklar. Sonra 4. Kara Havacılık Alayı’nın helikopterleri ile buluşup Çiğli’ye geçip Kara Havacılık Komutanlığından 3 tane Couger helikopteri alacaklar. Toplam 9 helikopter görev alacaktı. 80-90 kişilik operasyonel ekiple Marmaris’e geçecekler. Sayın Cumhurbaşkanı alınacak, devamında ikmal yapıp Çiğli’ye geçecekler, başlangıç emaresi buna bağlı” dedi.

DEVLETİN ZİRVESİNİ KAÇIRMA PLANI

İkinci planın dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın lojmandan alınması olduğunu söyleyen Bolat, "Ala’nın lojmanda olacağı sanılıyor, tim tarafından 2 Skorsky, 2 Couger helikopterle oraya indirme yapılacak. İndirme esnasında kapısı demirmiş sanırım onun için ‘Kobrayla vurun’ şeklinde koordine ediliyor. Eski Başbakan Binali Yıldırım’a yönelik karadan operasyon yapılacak, ihtiyaç duyulması durumunda, alamazlarsa helikopter desteği isteyecekler şeklindeydi” ifadelerini kullandı.

(Kaynak: İHA)

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15 Temmuz darbe girişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan yarbay murat bolat

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