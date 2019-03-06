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Darbeci "sivil imam"ın eşi hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 18:24 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen "sivil imam" Nurettin Oruç'un eşinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen "sivil imam" Nurettin Oruç'un eşi Münteha Sevim Oruç'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık ve avukatı katıldı.

Oruç savunmasında, ByLock yüklendiği belirlenen telefon hattını eşinin kullandığını ve FETÖ üyesi olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, Akıncı Üssü darbe davasında yargılanan Nurettin Oruç'un ByLock kullanımına ilişkin belgelerin dosyaya kazandırılmasına ve ByLock konusunda bilirkişi raporu alınmasına karar vererek, davayı erteledi.

İddianamede, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilene kadar Altındağ Yıldırım Beyazıt Meslek Teknik ve Anadolu Lisesinde edebiyat öğretmeni olan Oruç'un ByLock'u kullandığı ve Bank Asya'da 31 Aralık 2013 itibarıyla bin 250 lira olan hesabının 24 Aralık 2014 itibarıyla 51 bin 754 liraya yükseldiği belirtiliyor ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Münteha Sevim Oruç Nurettin Oruç

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