Recep K, toplantı salonunda takım elbiseli iki kişinin ve birkaç askerin tutulduğunu fark ettiğini ve burada uzun süre nöbet tuttuğunu, sonra koğuşa geçmesi emrinin verildiğini kaydetti.

İçtima alanında rütbeli bir askerin, "Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Komuta bende." diye bağırdığını duyduğunu belirten Recep K, bazı askerlerin ise bir yerlere gitmek için görevlendirildiğini gördüğünü söyledi.

15 Temmuzda vatani görevini yapan Recep K, saat 22.00 civarında koğuştaki askerlerin aniden içtimaya çağrıldığını, içtima sırasında yanına gelen bir albayın kendisine Anadolu Toplantı Salonu'nda nöbet tutması emri verdiğini, kamuflajlı bir askerin ise silah verdiğini anlattı.

Tanık Berat Y, darbe girişimi sırasında vatani görevini yaptığını, rutin gereği saat 22.00 civarında Kara Kuvvetleri Komutanı'nın birliğe girişinde güvenliği sağlamak için bahçeye indiğini, bu sırada Ramazan isimli bir teğmenin yanlarına gelerek telsiz istediğini ve tatbikat olduğunu söylediğini dile getirdi.

İçtima emri verildikten sonra 4 er ve bir başçavuşla Genelkurmay Başkanlığı'na gitmek üzere yola çıkma emri aldılarını ifade eden Berat Y, polislerin Genelkurmayda aracı durdurduğunu, ardından birliğe geri döndüklerini ve nizamiye girişinde yarım saat bekletildiklerini anlattı.

Berat Y, birliğe girdikten sonra ani müdahale timi olarak 3 numaralı nizamiyeye, ardından 1 numaralı nizamiyeye gittiklerini ve karşılarına çıkan ismini bilmediği bir binbaşının, "İçeriye giren kimi görürseniz ateş edin. Birliğe babanızın ya da polisin girdiğini de görseniz vurun." diye emir verdiğini dile getirdi.

Emri dinlemeyip gelenlere ateş etmeme kararı aldığını ve bölgeden uzaklaştığını anlatan Berat Y, sabaha kadar bu şekilde beklediğini belirtti.