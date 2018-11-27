Darbeci teğmenler albayları derdest etmeye çalışmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla müştekiler hazır bulundu.

Müşteki uzman çavuş Muzaffer Alıç, 15 Temmuz'da rutin mesaisine devam ettiğini, saat 20.45 sularında sanıklardan eski kurmay yarbay Yusuf Köz ile eski üsteğmen Mehmet Akif Şeker'in nöbet mahalline gelerek kendisine dışarı çıkacak general olup olmadığını sorduğunu ifade etti.

Kısa süre sonra bir generale ait aracın dışarı çıktığını, ardından Köz ve Şeker'in kendisi ile diğer nöbetçilerin silahlarını aldığını beyan eden Alıç, silahlarının neden alındığını sorması üzerine Köz'ün, terör saldırısı beklendiğini söylediğini belirtti.

"Saldırı olacaksa silahımızı verin, biz burayı savunuruz." dediğini aktaran Alıç, ancak Köz'ün takviye geleceğini ifade ederek, silahını vermediğini bildirdi.