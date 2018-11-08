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Darbeci teğmenler ateş açmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 13:26 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada ifade veren tanık Çağatay S, darbe yanlısı bazı teğmenlerin kışla önünde toplanan vatandaşlara tepki göstermek için havaya ateş açtıklarını söyledi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifade veren Çağatay S, olay tarihinde Zırhlı Birlikler'de asteğmen rütbesiyle vatani görevini yaptığını, 15 Temmuz'da mesai bitiminde kışladan ayrıldığını söyledi.

Akşam saatlerinde göreve çağırılması üzerine Zırhlı Birlikler'e döndüğünü beyan eden Çağatay S, görüşme yaptığı komutanlarından birinin kendisine tümende olağan dışı şeyler yaşandığını söylediğini ve tankların dışarı çıkmaması için erleri yanına alıp nizamiye bölgesine gitmesi emrini verdiğini dile getirdi.

Gece boyunca güvenlik amaçlı nöbet tuttuğunu anlatan Çağatay S, davanın müştekilerinden Barış Dedebağı'nın kışla dışına çıkarıldığını beyan etti.

İlerleyen saatlerde darbe karşıtı vatandaşların nizamiye önünde toplandığını, bazı teğmenlerin buna tepki gösterdiğini kaydeden Çağatay S, "Teğmenlerden bazıları kışla önünde toplanan vatandaşlara, 'Bunca şehit varken neredeydi bunlar.' diyerek tepki gösterdiler ve havaya doğru ateş ettiler. Zaten bundan sonra (müşteki) İsmail Suvay, 'Durun, ne yapıyorsunuz?' diyerek silahlarını indirmelerini söyledi. Bunun ardından aralarında kısa süreli bir tartışma yaşandı." diye konuştu.

Tanık Çağatay S, sabah saatlerinde kışla emniyetinin sağlanarak darbecilerin gözaltına alındığını belirtti.

- Darbe girişimini televizyondan öğrenmiş

Olay tarihinde Zırhlı Birlikler'de kursiyer teğmen olarak eğitim gördüğünü dile getiren Adem G. de 15 Temmuz akşamı mesaiye çağrılması üzerine birliğine katılış yaptığını anlattı.

Kendisiyle diğer kursiyer teğmenlerin de kışlaya geldiğini belirten Adem G, TRT'de okunan korsan bildirinin ardından yaşananların darbe girişimi olduğunu anladığını söyledi.

Tanık Adem G, sabah saatlerine kadar komutanların emriyle kanunsuz bir olaya karışmadan güvenli bölgede beklediğini ifade etti.

Diğer tanıkların da dinlenilmesinin ardından duruşmaya ara verildi.

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi FETÖ Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

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