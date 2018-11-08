Darbeci teğmenler ateş açmış

Akşam saatlerinde göreve çağırılması üzerine Zırhlı Birlikler'e döndüğünü beyan eden Çağatay S, görüşme yaptığı komutanlarından birinin kendisine tümende olağan dışı şeyler yaşandığını söylediğini ve tankların dışarı çıkmaması için erleri yanına alıp nizamiye bölgesine gitmesi emrini verdiğini dile getirdi.

İlerleyen saatlerde darbe karşıtı vatandaşların nizamiye önünde toplandığını, bazı teğmenlerin buna tepki gösterdiğini kaydeden Çağatay S, "Teğmenlerden bazıları kışla önünde toplanan vatandaşlara, 'Bunca şehit varken neredeydi bunlar.' diyerek tepki gösterdiler ve havaya doğru ateş ettiler. Zaten bundan sonra (müşteki) İsmail Suvay, 'Durun, ne yapıyorsunuz?' diyerek silahlarını indirmelerini söyledi. Bunun ardından aralarında kısa süreli bir tartışma yaşandı." diye konuştu.

Tanık Çağatay S, sabah saatlerinde kışla emniyetinin sağlanarak darbecilerin gözaltına alındığını belirtti.

- Darbe girişimini televizyondan öğrenmiş

Olay tarihinde Zırhlı Birlikler'de kursiyer teğmen olarak eğitim gördüğünü dile getiren Adem G. de 15 Temmuz akşamı mesaiye çağrılması üzerine birliğine katılış yaptığını anlattı.

Kendisiyle diğer kursiyer teğmenlerin de kışlaya geldiğini belirten Adem G, TRT'de okunan korsan bildirinin ardından yaşananların darbe girişimi olduğunu anladığını söyledi.

Tanık Adem G, sabah saatlerine kadar komutanların emriyle kanunsuz bir olaya karışmadan güvenli bölgede beklediğini ifade etti.

Diğer tanıkların da dinlenilmesinin ardından duruşmaya ara verildi.

