Darbeci yaver Türkkan ifadelerini inkara devam etti

Akar'ın odasına casusluk amacıyla ses kayıt cihazı bıraktığına ilişkin ilk ifadesindeki bilgiyi kabul etmeyen Türkkan, buna ilişkin iddianamedeki bilgilerin "uydurma" olduğunu savundu.

Darbe girişiminden önce örgütün mahrem imamıyla konuştuğuna ilişkin beyanını inkar eden Türkkan, Akar'a silah çektiğine ilişkin tanık beyanlarının da gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Emir subayı olduğu için hedef haline getirildiğini iddia eden Türkkan, soruşturma aşamasında verdiği ifadelerin baskı altında alındığını, bu nedenle delil sayılamayacağını öne sürdü.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 akşamı komuta katında bulunduğu sırada sanık eski albay Fırat Alakuş ve emrindeki Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personelinin karargaha geldiğini anlatan Türkkan, Alakuş'un kendisine güvenlik önlemi kapsamında orada bulunduğunu, bundan da komutanın haberinin olduğunu söylediğini öne sürdü.

Bunun üzerine tehdit olabileceği gerekçesiyle beylik tabancasını belinde taşımaya başladığını ifade eden Türkkan, Akar'ın odasına tabancasını bıraktıktan sonra girdiğini savundu.

İddianamede aleyhinde delil olmadığını, eylemlerinin kanunlara uyduğunu, darbe girişimine katkı sağlayacak bir davranışının olmadığını ileri süren Türkkan, "FETÖ ile bağlantım yok. Ne genetiğim ne de aile geleneğim FETÖ'cü olmama müsaade etmez. Genelkurmay Başkanına çok yakın çalıştım, görevim esnasında öğrendiklerimin kurbanıyım." iddiasında bulundu.

Suçsuz olduğunu somut delilere dayanarak ispat ettiğini öne süren Türkkan, beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

