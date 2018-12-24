HABER

Darbeci yaver Türkkan ifadelerini inkara devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 16:42 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de arasında bulunduğu "çatı" davasında dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yaveri eski yarbay Levent Türkkan, esasa ilişkin savunmasını yaptı - Sanık eski yarbay Türkkan: - "FETÖ ile bağlantım yok. Ne genetiğim ne de aile geleneğim FETÖ'cü olmama müsaade etmez. Genelkurmay Başkanına çok yakın çalıştım, görevim esnasında öğrendiklerimin kurbanıyım"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı "çatı" davasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yaveri eski yarbay Levent Türkkan, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Sanık Türkkan savunmasına, darbe girişimi ve FETÖ'ye ilişkin bilgilerin yer aldığı hazırlık aşamasındaki beyanlarını reddederek başladı.

Emir subayı olduğu için hedef haline getirildiğini iddia eden Türkkan, soruşturma aşamasında verdiği ifadelerin baskı altında alındığını, bu nedenle delil sayılamayacağını öne sürdü.

Darbe girişiminden önce örgütün mahrem imamıyla konuştuğuna ilişkin beyanını inkar eden Türkkan, Akar'a silah çektiğine ilişkin tanık beyanlarının da gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Akar'ın odasına casusluk amacıyla ses kayıt cihazı bıraktığına ilişkin ilk ifadesindeki bilgiyi kabul etmeyen Türkkan, buna ilişkin iddianamedeki bilgilerin "uydurma" olduğunu savundu.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 akşamı komuta katında bulunduğu sırada sanık eski albay Fırat Alakuş ve emrindeki Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personelinin karargaha geldiğini anlatan Türkkan, Alakuş'un kendisine güvenlik önlemi kapsamında orada bulunduğunu, bundan da komutanın haberinin olduğunu söylediğini öne sürdü.

Bunun üzerine tehdit olabileceği gerekçesiyle beylik tabancasını belinde taşımaya başladığını ifade eden Türkkan, Akar'ın odasına tabancasını bıraktıktan sonra girdiğini savundu.

İddianamede aleyhinde delil olmadığını, eylemlerinin kanunlara uyduğunu, darbe girişimine katkı sağlayacak bir davranışının olmadığını ileri süren Türkkan, "FETÖ ile bağlantım yok. Ne genetiğim ne de aile geleneğim FETÖ'cü olmama müsaade etmez. Genelkurmay Başkanına çok yakın çalıştım, görevim esnasında öğrendiklerimin kurbanıyım." iddiasında bulundu.

Suçsuz olduğunu somut delilere dayanarak ispat ettiğini öne süren Türkkan, beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Bodrum'da yol ortasında bulundu! Görenler şoke olduBodrum'da yol ortasında bulundu! Görenler şoke oldu
Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!
GÜNCELLEME - Sivas'ta dolandırıcılık iddiasıGÜNCELLEME - Sivas'ta dolandırıcılık iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü "Genelkurmay çatı" davası Levent Türkkan yurtta sulh konseyi

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Suriyeliler ülkelerine dönüyor! Otobüslerle yola çıktılar

Suriyeliler ülkelerine dönüyor! Otobüslerle yola çıktılar

FETÖ üyeliğinden yargılanıyordu! İbrahim Cerrah için 12 yıl hapis

FETÖ üyeliğinden yargılanıyordu! İbrahim Cerrah için 12 yıl hapis

Başsavcılık'tan dikkat çeken Müjdat Gezen ve Metin Akpınar açıklaması

Başsavcılık'tan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.