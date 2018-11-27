HABER

Darbeciler ilk kurşunu Türk bayrağına sıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 11:33 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davada, darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanan siviller, olay gününü anlattı - 15 Temmuz gazisi Ahmet Karakaya: - "Darbeciler, elinde Türk bayrağı olan bir ağabey vardı, ilk olarak onu vurdu. Vurulanın kim olduğunu bilmiyorum"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanan 15 Temmuz gazisi Ahmet Karakaya, müşteki sıfatıyla beyanda bulundu.

Karakaya, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine babasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktıklarını dile getirdi.

Alparslan Türkeş Bulvarından Jandarma Genel Komutanlığının bulunduğu yere gidecekleri sırada, burada bulunan vatandaşlardan, tanklardan ateş edildiği bilgisini aldıklarını kaydeden Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 30 kişilik grup ile Genel Komutanlığa doğru gitmeye başladık. Önümüzde, elinde Türk bayrağı olan kişiler de vardı. Kışla dışında zırhlı araçlar da vardı. Bir müddet ilerledikten sonra kışla içinden benim de aralarında bulunduğum kalabalığın üzerine ateş açıldı. Ben de bu esnada yaralandım. Kurşun kolumu parçalayıp çıkmış, içeride de 4 şarapnel parçası kalmış. Vurulduktan sonra sivil bir araç ile hastaneye götürüldüm."

Karakaya, olay yerinde başka yaralanan kimseyi görüp görmediğine ilişkin soru üzerine, "Darbeciler, elinde Türk bayrağı olan bir ağabey vardı, ilk olarak onu vurdu. Vurulanın kim olduğunu bilmiyorum." dedi.

Şikayetçi olduğu sanıkların cezalandırılmasını isteyen Karakaya, davaya katılma talebinde bulundu.

- Bombardımana şahit olmuş

Müşteki Ertuğrul Çevik ise olay günü televizyondan darbe girişimine yönelik faaliyetleri gördüğünü, babasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeye karar verdiklerini ifade etti.

Olay gecesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarındaki Jandarma Genel Komutanlığı bölgesinde bulunduğunu kaydeden Çevik, sabah saatlerinde bölgenin savaş uçakları tarafından bombalandığına şahit olduğunu dile getirdi.

Bu esnada yaralandığını aktaran Çevik, sanıklardan şikayetçi oldu.

Davanın görülmesine devam ediliyor.

En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...
Hollanda'dan, köpekleri 'Angel'ın mezarını ziyaret için geldilerHollanda'dan, köpekleri 'Angel'ın mezarını ziyaret için geldiler
Finike'deki mermer ocaklarına bakanlıktan incelemeFinike'deki mermer ocaklarına bakanlıktan inceleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ jandarma genel komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

TRT'ye ağır suçlama: Suikastten haberleri vardı!

TRT'ye ağır suçlama: Suikastten haberleri vardı!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Resmi hesaptan paylaşıldı, sosyal medyayı salladı

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan flaş sözler: Türk halkı demek yanlış!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Sancaktepe'deki helikopter kazasına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı

Helikopter kazasına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı!

Ahmet Zeki Üçok, 'hipnozla işkence' davasında beraat etti

Ahmet Zeki Üçok'un 'hipnozla işkence' davasında karar

Kreşte çocuklara işkence! Mahkemenin cezası tepki topladı

Kreşte çocuklara işkence!

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor

'Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor'

14 yaşındaki çocuğa istismar! 3 sanık için karar verildi

Kız çocuğunun anlattıklar dehşete düşürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.