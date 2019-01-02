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Darbeciler Türk bayrağı taşıyan vatandaşı başından vurmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 13:29 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada tanık olarak dinlenen Adem Dinç, darbecilerin Türk bayrağı taşıyan bir vatandaşı başından vurarak şehit ettiğini anlattı - Tanık Dinç: - "Bir kardeşimiz sırtında Türk bayrağı ile askerlere doğru ilerliyordu. Direkt kafasına kurşun sıkıldı ve orada yere yığıldı, şehit oldu. Arkasından gelen gruptan biri, 'Arkadaşımı vurdun' dedi. Askerler onu da vurarak şehit etti" - "Üzerinde Türk bayrağından başka hiçbir şey yok. Türk vatandaşı, 'Allahuekber' diyerek belki de askerle konuşmaya geldi ama vuruldu"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifade veren Adem Dinç, 15 Temmuz 2016'da iş yerinden çıktıktan sonra evine gittiğini, akşam saatlerinde dışarıdan silah ve savaş uçaklarının seslerini duyması üzerine açtığı televizyondan boğaz köprülerinin askerlerce kapatıldığını öğrendiğini aktardı.

Devlet büyüklerinin basına verdiği demeçlerden darbe girişiminden haberdar olduğunu dile getiren Dinç, aracıyla Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmek istediğinde Jandarma Genel Komutanlığı önünde darbecilerin kontrolündeki zırhlı araçları gördüğünü ifade etti.

Aracından inerek zırhlı araçlardaki askerlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Asker kışlasına dönsün." emrini ilettiğini anlatan Dinç, darbecilerin "Yaklaşma, vururum." diyerek eylemlerine devam ettiğini belirtti.

Darbeciler tarafından Türk bayrağı taşıyan bir vatandaşın gözleri önünde şehit edildiğini anlatan Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kardeşimiz sırtında Türk bayrağı ile askerlere doğru ilerliyordu. Direkt kafasına kurşun sıkıldı ve orada yere yığıldı, şehit oldu. Arkasından gelen gruptan biri, 'Arkadaşımı vurdun' dedi. Askerler onu da vurarak şehit etti. Daha sonra askerler sağa sola rastgele ateş etmeye başladı. Belki orada ilk şehit olacak kişi bendim, zırhlı araca ilk yaklaşan, onları vazgeçirmeye çalışan bendim. Üzerinde Türk bayrağından başka hiçbir şey yok. Türk vatandaşı, 'Allahuekber' diyerek belki de askerle konuşmaya geldi ama vuruldu."

- Başarısız olacağını anlayan darbeciler kaçmaya çalışmış

Darbe girişimi gecesi diğer aile fertlerinin de darbeye karşı koymak için dışarıda olduğunu aktaran Dinç, gece boyunca yollarda da çok sayıda aracın tanklar tarafından ezilmiş olduğunu gördüğünü bildirdi.

Darbe girişimi sırasında TBMM'nin bombalanmasına şahit olduğunu, helikopterlerden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarına ateş edildiğini söyleyen Dinç, sabah saatlerinde Külliye yakınlarına iki kez bomba atıldığını kaydetti.

Tanık Dinç, bazı darbecilerin başarısız olacağını anlayınca elbiselerini çıkararak kaçmaya çalıştığını anlattı.

Davanın görülmesine devam ediliyor.

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Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ jandarma genel komutanlığı

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