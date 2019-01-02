Darbeciler Türk bayrağı taşıyan vatandaşı başından vurmuş

Darbeciler tarafından Türk bayrağı taşıyan bir vatandaşın gözleri önünde şehit edildiğini anlatan Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kardeşimiz sırtında Türk bayrağı ile askerlere doğru ilerliyordu. Direkt kafasına kurşun sıkıldı ve orada yere yığıldı, şehit oldu. Arkasından gelen gruptan biri, 'Arkadaşımı vurdun' dedi. Askerler onu da vurarak şehit etti. Daha sonra askerler sağa sola rastgele ateş etmeye başladı. Belki orada ilk şehit olacak kişi bendim, zırhlı araca ilk yaklaşan, onları vazgeçirmeye çalışan bendim. Üzerinde Türk bayrağından başka hiçbir şey yok. Türk vatandaşı, 'Allahuekber' diyerek belki de askerle konuşmaya geldi ama vuruldu."

- Başarısız olacağını anlayan darbeciler kaçmaya çalışmış

Darbe girişimi gecesi diğer aile fertlerinin de darbeye karşı koymak için dışarıda olduğunu aktaran Dinç, gece boyunca yollarda da çok sayıda aracın tanklar tarafından ezilmiş olduğunu gördüğünü bildirdi.

Darbe girişimi sırasında TBMM'nin bombalanmasına şahit olduğunu, helikopterlerden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarına ateş edildiğini söyleyen Dinç, sabah saatlerinde Külliye yakınlarına iki kez bomba atıldığını kaydetti.

Tanık Dinç, bazı darbecilerin başarısız olacağını anlayınca elbiselerini çıkararak kaçmaya çalıştığını anlattı.

Davanın görülmesine devam ediliyor.

