Darbecilerin başından vurduğu Aslan'ın koruması olay gününü anlattı

Gelişmeler hakkında bilgi almak için yemekten ayrıldıklarını, seyir halindeyken Aslan'ın telefonla görüştüğü kişiye İstanbul'daki boğaz köprülerinin kapatıldığını, bunun ne anlama geldiğini sorduğunu aktaran İşçi, "TEM Başkanı Aslan, görüştüğü kişiye komutanlık binasına yakın olduğunu, bu konuyu orada görüşebileceklerini söyledi. Bu görüşmeden sonra Jandarma Genel Komutanlığına gittik." dedi.

Müşteki İşçi, olay tarihinde korumalığını yaptığı TEM Daire Başkanı Aslan ile Ankara Atlı Spor Kulübü'nde akşam yemeğinde olduklarını, uçakların alçak geçişinden sonra polis telsizinden Genelkurmay Başkanlığında çatışma çıktığına dair anons geçildiğini aktardı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbeciler tarafından başından vurularak yaralanan TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ve şehit edilen polis memuru Hasan Gülhan ile alıkonulan koruma polisi Hüseyin Uğur İşçi müşteki olarak dinlendi.

Nizamiyede kendilerini karşılayan askerin içeri giremeyeceklerini söylediğini, bunun üzerine araçla geri geri manevra yaptıkları esnada bir rütbelinin el hareketiyle kendilerini çağırdığını ifade eden İşçi, araçtan inen Aslan'ın görüşeceği kişilerin isimlerini bir yarbaya ilettiğini aktardı.

Bu yarbayın da "Bahsettiğiniz şahısların artık hükmü geçmiyor burada, TSK olarak yönetime el koyduk. Silahınız bırakın." dediğini, bu duruma anlam veremediklerini dile getiren İşçi, bu yarbayın talimatıyla karargahtaki salona götürüldüklerini belirtti.

- "Silah kullanmakta tereddüt etmeyin"

Söz konusu salonun arka tarafına götürüldüklerini, burada silahlı askerlerle bunlara emir veren subaylar bulunduğunu söyleyen İşçi, bu esnada sonradan isminin Güven Şağban olduğunu öğrendiği albayın darbecilere, "Bu yaptığınız anayasal bir suçtur, anayasal suç işlediğinizi biliyorsunuz değil mi?" dediğini duyduğunu bildirdi.

Kısa süreli arbededen sonra Şağban'ın yaka paça götürüldüğünü ifade eden İşçi, darbeci bir yüzbaşının emriyle Aslan, diğer koruma memuru şehit Gülhan ve kendisine plastik kelepçe takıldığını anlattı.