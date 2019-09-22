Darbecilerin cephaneliği yağmalaması güvenlik kamerasında

TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığının (KKK) cephanelik kapısını spiral makinesi ve balyozla kıran darbecilerin, yüklü miktarda mühimmat yağmaladıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.

AA muhabirinin ulaştığı güvenlik kamerası kayıtlarına göre, darbe girişiminin ilk saatlerinde bir grup darbeci, karargahın cephanelik kapısını kontrol ediyor.

Darbeciler saatler 23.12'de anahtarını bulamadıkları kapıyı kırmak için balyozla vurmaya başlıyor.

Kapıyı bu şekilde açamayacaklarını anlayan darbeciler, bu kez metal kesiminde kullanılan spiral makinesini devreye sokuyor.

Olay yerine uzatma kablosu getiren darbeciler, ardından spiralle kapı menteşelerini kesmeye başlıyor.

Uzun süren uğraşın ardından yeniden balyoz kullanan darbeciler, kapısını bu şekilde kırdıkları cephaneliğe giriyor.

Saatler 03.00'ü gösterdiğinde darbeci grup, buradaki mühimmat kutularını önce dışarıya çıkarıyor, ardından cephanelik bölgesine gelen bir minibüs ve iki hafif ticari araca yerleştiriyor.