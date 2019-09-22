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Darbecilerin cephaneliği yağmalaması güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 11:10 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı cephaneliğinin kapısını spiral makinesi ve balyozla kıran darbecilerin yüklü miktarda mühimmat yağmaladıkları anların görüntüleri ortaya çıktı - Saatler süren uğraşın ardından gasbettikleri mühimmatı arabalarla taşıyan darbecilerin, bunların bir kısmını helikopterle başka birliklere ulaştırdığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı

TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığının (KKK) cephanelik kapısını spiral makinesi ve balyozla kıran darbecilerin, yüklü miktarda mühimmat yağmaladıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.

AA muhabirinin ulaştığı güvenlik kamerası kayıtlarına göre, darbe girişiminin ilk saatlerinde bir grup darbeci, karargahın cephanelik kapısını kontrol ediyor.

Darbeciler saatler 23.12'de anahtarını bulamadıkları kapıyı kırmak için balyozla vurmaya başlıyor.

Kapıyı bu şekilde açamayacaklarını anlayan darbeciler, bu kez metal kesiminde kullanılan spiral makinesini devreye sokuyor.

Olay yerine uzatma kablosu getiren darbeciler, ardından spiralle kapı menteşelerini kesmeye başlıyor.

Uzun süren uğraşın ardından yeniden balyoz kullanan darbeciler, kapısını bu şekilde kırdıkları cephaneliğe giriyor.

Saatler 03.00'ü gösterdiğinde darbeci grup, buradaki mühimmat kutularını önce dışarıya çıkarıyor, ardından cephanelik bölgesine gelen bir minibüs ve iki hafif ticari araca yerleştiriyor.

Bu araçlarla taşıma işlemini birkaç kez tekrarlayan darbeciler, saat 05.25'te gasbettikleri mühimmatın bir kısmını başka birliklere ulaştırması için helikoptere yüklüyor.

Aynı saatlerde aynı model bir helikopterin, Genelkurmay Başkanlığı karargahına mühimmat takviyesi yaptığı daha önce ortaya çıkmıştı.

- KKK darbe girişimi davası

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Sanıklar hakkında, "anayasal düzeni", "TBMM'yi" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

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