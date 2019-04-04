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Darbecilerin "haberim yoktu" savunması bir kez daha çürütüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 18:01 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada "tanık" sıfatıyla dinlenen Albay İrfan Tüten, sanıkların, "Darbe girişiminden haberim yoktu." savunmalarının aksine 15 Temmuz'da megafonla darbe girişimi olduğu söylenerek teslim olunması çağrısında bulunduklarını ancak darbecilerin buna ateşle karşılık verdiğini bildirdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"Tanık" sıfatıyla ifade veren Albay İrfan Tüten, olay günü mesai bitiminden sonra ailesiyle vakit geçirdiğini, akşam saatlerinde kendisini arayan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığında görevli bir subayın FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğunu söyleyerek, JGK'ye gitmesini ve müdahale etmesini istediğini beyan etti.

Bunun üzerine görevli olduğu tugaya giderek buradaki subaylarla personeli toplamaya çalıştıklarını ifade eden Tüten, dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı olan Arif Çetin ile görüşmesinden sonra birlikteki askerlerle JGK'ye doğru hareket ettiklerini anlattı.

JGK yakınlarına gittiğinde bölgede bulunan Orgeneral Çetin ile görüştüklerini, bu sırada JGK kışlasından dışarı atış yapıldığını bildiren Tüten, bölgedeki polislerle planlama yapıp ilk olarak kışla dışındaki zırhlı araç personelini etkisiz hale getirmeyi kararlaştırdıklarını belirtti.

Zırhlı araç personeline darbe girişimi olduğunu söylediğini, ismini "Serdar" ya da "Serhat" olarak hatırladığı bir üsteğmenin darbeden habersiz olduğunu aktaran Tüten, bir süre sonra zırhlı araç personelinin silah bıraktığını bildirdi.

Sabah saatlerinde kışla içine operasyona başladıklarını, bu saatlerde kışla içinde çatışmaların sürdüğünü dile getiren Tüten, nizamiyeden JGK'ye girdikleri esnada savaş uçağı ile bomba atılmasına rağmen operasyondan vazgeçmeyerek, darbecileri etkisiz hale getirdiklerini kaydetti.

Tüten, JGK binasının darbecilerden arındırıldıktan sonra dönemin Jandarma Genel Komutanı olan emekli Orgeneral Galip Mendi'nin gelerek toplantı yaptığını ve olay gecesi derdest edildiğini buradaki personele anlattığını söyledi.

JGK içindeki darbecilerin teslim olması yönünde bir çağrıda bulunup bulunulmadığı sorulan Tüten, megafonla ve telsizle karargah içindekilere teslim olunması çağrısında bulunulduğunu, camilerden de darbeye karşı selaların okunduğu bilgisini verdi.

Tüten, karargahı işgal eden darbecilerce sabah saatlerine kadar kendilerine ateş edildiğini, ardından polis telsizinden yapılan "teslim ol" çağrısına da darbecilerden birinin, "Pazarlık yapalım." diyerek karşılık verdiğini aktardı.

Davanın görülmesine devam ediliyor.

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Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ jandarma genel komutanlığı

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