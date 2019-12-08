Darbecilerin mesaj trafiği "Haberimiz yok" yalanını çürüttü

Gerekçeli kararda "sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek'in cuntanın merkez üssü Akıncı'da bulunmaları", "kalkışmaya ilişkin mahkeme kararları", "derdest dava dosyaları", "yürütülen soruşturmalar", "itirafçı beyanları" ve "resmi kurumların tespitleri" doğrultusunda 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin FETÖ'cü bir kalkışma olduğunun ortaya konduğu vurgulandı.

Darbe girişimi kapsamında okul personelinin mesaiye çağrıldığı bildirilen kararda, söz konusu personele okul güvenliğini sağlamaları için silah ve mühimmat dağıtıldığı, olay tarihinden önce de bazı sanıkların kendi isteğiyle mühimmat takviyesi yaptığı anlatıldı.

Bir kısım sanıkların, planladıkları gibi 15 Temmuz saat 21.50'de okul komutanı emekli Tümgeneral İzzet Çetingöz'ü alıkoydukları, bu saatten sonra KHO'nun emir komutasının darbecilerce ele alındığı kaydedildi.

Kararda, KHO'daki darbe girişimi faaliyetlerinin kurmay başkanı olan firari eski kurmay albay İlhami Polat idaresinde gerçekleştirildiği, 15 Temmuz'da okulun dekanı olan eski tuğgeneral Kerim Acar'ın ise Polat'ın kanunsuz emirlerine müdahalede bulunmadığı ve okul komutanı rolünü üstlendiği belirtildi.

Gençer'in KHO'da tabur komutanı olduğu, 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı personeli ile gittiği TRT yerleşkesinde darbenin başarılı olması adına faaliyette bulunduğu aktarıldı.

KHO personelinin okul dışındaki ikinci eylemi Genelkurmay'ı işgal eden darbecilere destek amacıyla 8 rütbeli asker ile 156 KHO öğrencisinin buraya götürülmesi, üçüncüsü ise darbecilerin korsan bildirisinin TRT'de okunmasını sağlayan eski kurmay yarbay Ümit Geçer'in eylemleri olarak sıralandı.

Firari eski kurmay yarbay Ömer Ergenekon'un, 15 Temmuz öncesi KHO personeli olduğu ve olay günü emir komuta ettiği kursiyer öğrencilerle Türk Telekom baskınını gerçekleştirerek ülke genelindeki telekomünikasyon sistemine müdahale etmek istediğini ve vatandaşların örgütlenerek darbeye karşı gelmelerini engellemeye çalıştığı belirtildi.

Davanın sanıkları arasında yer alan ve müebbet hapse mahkum edilen eski üsteğmen Veysel Kör ile devre arkadaşı A.A. ile arasında geçen konuşmalara göre, başka bir kentte ilçe komutanı olarak görev yapan A.A'yı arayarak gelişmeler hakkında bilgi veren Kör, uçakların TBMM üzerinden alçaktan uçuş yaptığını, Ankara'nın birçok noktasının ise tanklar tarafından tutulduğunu söyledi.

Okul Komutanı Çetingöz'ün "siyasilerle hareket ettiği" için alıkonulduğunu söyleyen Kör, "Darbe mi oldu?" diye soran A.A'ya "Bildiğin darbe oldu yani." cevabını verdi ve "Sen de ilçenin yönetimine el koy kardeşim." tavsiyesinde bulundu.

Olay günü KHO'dan Genelkurmay'a gönderilen askeri öğrenciler arasında geçen mesajlaşmalar ise 15 Temmuz'da Ankara'da yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi.

15 Temmuz akşamı Y. ve S. adındaki iki askeri öğrenci arasında geçtiği anlaşılan ve KHO'daki darbe gerçeğini yansıtan bazı mesajlaşmalar şu şekilde:

S: "Ne emri verildi size en son?"

Y: "Aramızda kalsın, şimdilik Genelkurmay'ı koruyan birliklere ihtiyat görevindeyiz."