Darbecilerin öldürdüğü askere mahkemeden 'şehitlik' kararı

Çankırı merkeze bağlı Germece köyünde yaşayan Kadriye ve Satılmış Kaya çiftinin 4 çocuğundan Kurtuluş Kaya, İstanbul Kuleli Askeri Lisesi Lojistik Destek Komutanlığı'nda Piyade Er olarak vatani görevini sürdürürken, 15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında darbeci terör örgütü üyeleri tarafından 'tatbikat var' denilerek Boğaziçi Köprüsü olarak bilinen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne götürüldü. Köprüyü kapatan askerler arasında yer alan Kaya, olaylar sırasında başından vurularak hayatını kaybetti. Terhisine 12 gün kala yaşamını yitiren Kaya, 16 Temmuz'da memleketi Çankırı'da toprağa verildi. HALKA ATEŞ ETMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ Boğazçi Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Piyade Er Kurtuluş Kaya'nın, köprüde darbeci FETÖ/PDY terör örgütü mensupları tarafından, darbeye karşı direnen halka ateş edilmesi emrini yerine getirmediği için öldürüldüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine aile, çocuklarına şehit statüsü verilmesi için Milli Savunma Bakanlığı'na başvurdu. Ancak ailenin şehitlik başvurusu reddedildi.

AİLE MAHKEMEYE BAŞVURDU Bunun üzerine aile Ankara 12'nci İdare Mahkemesi'nde söz konusu işlemin iptali istemiyle dava açtı. Ailenin avukatı Mehmet Gökçek, Kurtuluş Kaya'nın rütbeli terör örgütü mensuplarının halka ateş emrine direndiği, bu yüzden örgüt mensuplarıyla tartıştığı, bunun sonucunda da başından vurularak şehit edildiğinin İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyada yer alan ifadelerde sabit olduğunu söyledi. Bakanlık avukatı ise Kurtuluş Kaya'nın vefatının, Milli Savunma Bakanlığı Şehitlik Yönergesi'nde belirtiler olayları kapsamadığını, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürdü. 'RET KARARI HUKUKA UYGUN DEĞİL' Mahkeme kararında Kurtuluş Kaya'nın ölüm olayının 'barışta güven ve asayişi korumak' ile ilgili görevi sırasında meydana geldiği ve bunun Şehitlik Yönergesinin 4'üncü maddesinin 'b' bendinde belirtilen 'terör ve anarşi ile mücadelede ölenler' kapsamına girdiğinin anlaşıldığından, şehitlik statüsü verilmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine dair işlemin hukuka uygun olmadığına karar verdi. 'ÇOCUĞUMUZUN İTİBARINI ALDIK' Kaya çifti, çocuklarının darbe girişiminden 5 yıl sonra şehit sayılması nedeniyle buruk sevinç yaşadı. Baba Satılmış Kaya, oğlunun darbe gecesi kandırılarak götürüldüğünü söyleyerek, şöyle konuştu: