TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahını işgal eden darbecilerin, teşebbüsün bastırıldığı saatlerde delilleri karartmak için tayin daire başkanlığı katındaki bir odaya girme çabaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülmesine devam edilen Jandarma Genel Komutanlığı davasının dosyasına giren görüntülerde, darbecilerin arkalarında iz bırakmama girişimi yer aldı.

AA muhabirinin ulaştığı görüntülere ilişkin bilirkişi raporuna göre eski Personel Plan ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü plan subayı Ümit Yolcu, darbe girişiminin ilk saatlerinde sivil kıyafetleriyle Jandarma Genel Komutanlığı karargahına giriş yaptı.

Bir süre sonra darbeciler tarafından kilidi kırılarak yağmalanan karargahın cephaneliğinden silah ve mühimmat alan Yolcu, ardından üsteğmen Mutlu Kıratlı ile Harekat Merkezine gitti.

Gece boyunca darbe faaliyetlerinde bulunan Yolcu, ihanet girişiminin başarısız olduğunu anlayınca bir grup darbeciyle karargahın tayin daire başkanlığının bulunduğu kata çıktı.