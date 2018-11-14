Algel, bir süre sonra nizamiyede karşılaştığı subayları sanık eski yarbay Bülent Ak'ın yanında gördüğünü, kendisini fark eden Ak'ın "Askeriye olarak yönetime el koyduk, emir ve talimatlara uyun." talimatını verdikten sonra tabancasını teslim etmesini istediğini söyledi.

Bu duruma anlam veremediğini, gelişme üzerine C nizamiyesine gittiğini belirten Algel, sanık eski yarbay Yusuf Köz ve tanımadığı bir kısım subayı silahlı gördüğünü bildirdi.

Kamera İzleme ve Sistem Odası'nda görevli olduğunu, olay günü karargah girişindeki x-ray cihazında nöbet tuttuğunu söyleyen Algel, akşam saatlerinde Uzman Çavuş İsmail Kabaca'nın telsizden C nizamiyesine gelen bir grup subayın nöbetçilerin silahlarını aldığı anonsunu geçtiğini aktardı.

Silahını vermek istemediğini belirtmesi üzerine Ak'ın yüksek sesle "Sıkıyönetim kanununu bilmiyor musun? Emirlere uyacaksın." diyerek tabancasını ve cep telefonuna el koyduğunu anlatan Algel, sanık yarbaylar tarafından Uzman Çavuş Ertan Akköprü'nün Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'na götürüldüğünü kaydetti.

Algel, sanık eski binbaşı Özgür Özbay'ı silahlı olarak salonun girişinde gördüğünü, sanık Köz'ün, sürekli "Susun, konuşmayın." diye kendilerine bağırdığını, bir süre sonra darbeciler tarafından alıkonulan diğer askerlerin de aynı salona getirildiğini anlattı.

İlerleyen saatlerde sanık Köz'ün talimatı üzerine üsteğmen İlker Çiçek ile görüntü izleme merkezine gittiklerini ifade eden Algel, "İlker Çiçek, müzik yayınını açmamı ve mehter marşını bina içinde ve dışında çalmamı emretti. Ben de dışarıda ses yayını olmadığını marşların karışık olduğunu, mehter marşının hangi sırada olduğunu bilmediğimi söyledim." dedi.

Başında silahlı bekleyen askerlerin karargahın güvenlik kameralarını istedikleri tarafa yönlendirmesi için talimat verdiklerini belirten Algel, görüntülere bakmaması için de uyarıldığını dile getirdi.