Darbedilen hamile kadının bebeğinin ölümü

Adana'da birlikte yaşadığı kişi tarafından darp edilmesi sonucu karnındaki 8 aylık bebeğini kaybeden kadının resmi nikah istediği için dövüldüğü iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde birlikte yaşadığı A.Ç tarafından geçen ay darbedilmesi sonucu karnındaki 8 aylık bebeğini kaybeden H.Ç'nin (20) hastanedeki tedavisi tamamlandı.

H.Ç'nin ifadesinde, A.Ç. ile zaman zaman tartıştıklarını, olay günü de resmi nikah yapılmasını istediği için çıkan tartışmada kendisinin darbedildiğini iddia etti.

A.Ç'den şikayetçi olduğu belirtilen H.Ç'nin ailesiyle birlikte memleketi Mardin'e döndüğü öğrenildi.

- Olay

Merkez Seyhan ilçesinde 26 Nisan'da, 8 aylık hamile H.Ç, birlikte yaşadığı A.Ç tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmiş, karnındaki bebeği kurtarılamamıştı.

H.Ç'nin kafa kısmında darp izlerine rastlanması üzerine A.Ç. şüphe üzerine polis tarafından gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

