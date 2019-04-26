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Darbedilen hamile kadının karnındaki bebeği öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 10:24 | Son Güncelleme

Adana'da birlikte yaşadığı 8 aylık hamile kadını döverek karnındaki bebeğin ölümüne sebep olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı

Adana'da birlikte yaşadığı hamile kadını döverek karnındaki bebeğin ölümüne neden olduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşayan A.Ç, birlikte yaşadığı H.A'yı (20) darbedilmiş şekilde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi.

Hamile olduğu belirlenen kadın, bebeğini kaybetme riskine karşı ameliyata alındı. Doktorların müdahalesine rağmen anne karnındaki bebek kurtarılamadı.

Kadının baş kısmında darp izlerinin olduğunu tespit eden doktorlar durumu polise bildirdi.

Polis, kadını hastaneye getiren A.Ç'yi gözaltına aldı.

Zanlının ifadesinde, H.A'nın evde sinir krizi geçirip kendisine zarar vermeye başladığını, engel olmak için ona vurduğunu söylediği öne sürüldü.

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