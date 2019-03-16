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Darbedilip dereye atılan Afgan hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 00:25 | Son Güncelleme

Darbedilip dereye atılan Afgan hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu’nda darbedildikten sonra dereye atılan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan Afgan uyruklu şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Nurdan Metodni adlı şahıs, Çırpıcı Parkı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle bazı kişilerce darbedildi.

Metodni'yi Çırpıcı Deresi'ne atan şahıslar, olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla dereden çıkarılan Afgan uyruklu şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
darp Zeytinburnu

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