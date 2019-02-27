"Darbeler Tarihinin Postmodern Sayfası 28 Şubat Paneli"

Mazlum-Der kurucu üyesi ve Şair Ahmet Mercan ise 28 Şubat sürecine giderken dünyada yaşanan İslam karşıtı konjonktürü anlattı.

Programın açılışını yapan Demet Tezcan, "Biz dindar kesimin 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını ahirete havale etme inancından dolayı çok anlatmadıklarını düşünüyorum. 28 Şubat zulüm döneminden ibret çıkarılacak belgeseller, sinema filmleri, diziler yapılabilirdi. Gelecek nesillere bu dönem daha çarpıcı yönleriyle anlatılabilirdi." dedi.

Yazar Demet Tezcan'ın moderatörlüğündeki panele konuşmacı olarak Medeniyet Derneği Başkanı Ali Öztürk, Özgür- Der Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Şekerci ile Şair Ahmet Mercan katıldı.

Medeniyet Derneği tarafından Akademi Beyoğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Darbeler tarihinin postmodern sayfası 28 Şubat" başlıklı panel düzenlendi.

İSTANBUL (AA) - Yazar Demet Tezcan, "Biz dindar kesimin 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını ahirete havale etme inancından dolayı çok anlatmadıklarını düşünüyorum. 28 Şubat zulüm döneminden ibret çıkarılacak belgeseller, sinema filmleri, diziler yapılabilirdi." dedi.

Mercan, "Türkiye'deki bütün darbeler iç ve dış şartların bileşkesi ile olmuştur. Dış müdahale olmadan darbe olmamıştır. İç ve dış şartların bütünleşmesi ile 28 Şubat Kemalizmin kendini yeni dünya düzenine adapte olacağını ABD'ye bildirdi." diye konuştu.

İrtica kavramı üzerinden insanların yaftalandığını anlatan Mercan, "İrticanın tanımı yok. Tanımı olsa birçok insan dışarıda kalacak. Namaz kılıyor irtica, örtünüyor irtica oluyordu." dedi.

Dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu'nun Şükran Erdem isimli başörtülü doktora öğrencisini bir odaya hapsettiğini anlatan Mercan konuşmasına şöyle devam etti:

"1 aya yakın bu öğrenci bir odada baskı altında tutuldu. İhtiyacı olunca seslenip odadan çıkabiliyordu. Biz bunu Mazlum-Der olarak basın açıklaması ile duyurduğumuzda kimse buna inanamamıştı. Bu konuyla ilgili Meclis araştırma komisyonu kurulmuş ancak Kemal Alemdaroğlu'nun yaptığının normal olduğunu gösteren bir rapor sunmuştur."

Ordu içinde illegal şekilde kurulan yapılanmalara işaret eden Mercan, "Batı Çalışma Grubu adlı ordu içindeki oluşum esnaftan memura kadar 6 milyon insanı fişledi." ifadelerini kullandı.