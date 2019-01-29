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"Darbeler ve muhtıralarla hiçbir yere varılamaz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 15:13 | Son Güncelleme

Türkiye-Venezuela Dostluk Grubu Başkanı Serkan Bayram: -"Küresel ve emperyalist güçlerin, halkın iradesiyle yönetime gelen Maduro ve hükümetini, ülke yönetiminden uzaklaştırma girişimini asla kabul etmiyoruz"

İSMAİL ÇİMEN - TBMM Türkiye-Venezuela Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Küresel ve emperyalist güçlerin, halkın iradesiyle yönetime gelen Maduro ve hükümetini, ülke yönetiminden uzaklaştırma girişimini asla kabul etmiyoruz." dedi.

Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Venezuela'da geçen yıl yapılan seçimleri yüzde 68 oyla kazanan Nicolas Maduro'nun ay başında devlet başkanlığı yemini etmesinden bir gün sonra Ulusal Meclisin, Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" ilan ettiğini, bu açıklamayla ülkede gerilimin baş gösterdiğini anımsattı.

Gerilimi, başta ABD olmak üzere bazı bölge ülkelerinin Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığı yönündeki açıklamaların tırmandırdığını ifade eden Bayram, Türkiye'nin yanı sıra Meksika, Bolivya, Küba, Rusya ve Çin'den, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya güçlü destek mesajları geldiğini aktardı.

Meşru hükümeti ortadan kaldırma yönünde adım atan bir Meclis Başkanı'nın tutumunun asla onaylanamayacağını vurgulayan Bayram, "Küresel ve emperyalist güçlerin, halkın iradesiyle yönetime gelen Maduro ve hükümetini, ülke yönetiminden uzaklaştırma girişimini asla kabul etmiyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm darbe girişimlerine karşı kararlı tutumunu sürdürecektir. Özellikle Maduro, ailesi ve yakınlarına karşı yapılan yaptırım kararlarını reddediyoruz. Sayın Maduro ve Venezuela halkının yanında olduğumuzu açık yüreklilikle belirtiyoruz." diye konuştu.

Bayram, Türkiye'de de geçmişte bu tip darbelere tevessül edildiğini ve bu nedenle istikrar, refah ve huzurun sekteye uğradığını kaydetti.

En son FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine millet olarak "dur" denildiğini vurgulayan Bayram, şöyle devam etti:

"Millet ve ülke olarak bu demokrasi dışı tutuma hep birlikte karşı durduk. Darbelerle ve muhtıralarla hiçbir yere varılamayacağını milletçe biliyoruz. Halkımız her zaman demokratik yollarla gelen iktidarların yanında olmuştur, darbeyle iktidarı ele geçiren ya da geçirmeye çalışanlara ise karşı çıkmıştır. Dünyada ve Türkiye'de darbe ile yönetimi ele geçirenler hiçbir zaman için başarılı olamamıştır. Eninde sonunda iktidarı, seçimle gelen iktidarlara bırakmıştır."

Serkan Bayram, Venezuela'da istikrar, refah, huzur ve güvenliğin sürmesinin en büyük temennileri olduğunu belirterek, "Bu, bölgesel istikrar ve dünya barışı için de önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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