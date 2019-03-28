"Darbelere boyun eğen değil 'dur' diyen bir Türkiye var"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin geçmişte darbelere, cuntalara karşı boynunu eğen bir ülke olduğunu ifade ederek, "Artık darbeye 'dur' diyen bir Türkiye var. Darbeleri unuttuk şimdi artık 2023'ün 2053'ün 2071'in Türkiyesi için çalışacağız." dedi.

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, MHP Iğdır İl Başkanı Ersoy İçer, Cumhur İttifakı Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel ile kent merkezindeki Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret eden Kurum, burada partililerle bir süre sohbet etti.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, seçmenlerden Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı MHP'li Tezel'e destek olmalarını istedi.

Iğdır'ı tarım, turizm, sanayi ve şehircilik anlamında yukarı taşıyacak birçok projenin kararını verdiklerini ifade eden Kurum, "Iğdır'ı hak ettiği yere taşımak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız." diye konuştu.

Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

Üç günümüz kaldı, 3 gün tüm kapılara, gönüllere gideceğiz. 'Memleket işi gönül işi' diyeceğiz ve o gönüllere dokunacağız. Gönülleri fethetmek suretiyle projelerimizi anlatacağız ve Iğdır'ı hak ettiği yere çıkarmak için inşallah 31 Mart akşamı o zillet, illet ittifakına gereken cevabı sandıkta vereceğiz. Cumhur İttifakı'nı burada tam desteklemek suretiyle 31 Mart akşamı gerekeni sandıkta söyleyin. Bizim liderlerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Devlet Bahçeli kutlu bir birliktelik yaptılar. Bu birliktelik vatanın, devletin, bayrağın, ezanın birlikteliği içindir. Bu kutlu yürüyüş, kapalı kapılar ardında olmamıştır. Bu kutlu yürüyüş, bir masa etrafında olmamıştır, karşılıklı güvene, hoşgörüye dayanmaktadır."