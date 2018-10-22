Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Hak-İş Konfederasyonu, sendikal mücadelede, erdem, güven, istikrar ve onurun adıdır." dedi.

Hak-İş Konfederasyonunun 43'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Ankara'da bir otelde verilen yemekte tanıtım filminin gösterilmesiyle başladı.

Burada konuşan Arslan, konfederasyonun kuruluşundan bu yana ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğü projelerle çok sayıda örnek ve özgün çalışmayı başarılı bir şekilde hayata geçirdiğini söyledi.

Demokrasinin askıya alınarak özgürlüklerin kısıtlanmak istendiği dönemlerde konfederasyon olarak daima doğruyu savunduklarını dile getiren Arslan, "12 Eylül’de, 28 Şubat’ta, hukuk ve demokrasiyi savunduğumuz için, baskılara, haksızlıklara maruz bırakıldık ama yılmadık, yıkılmadık, büyük bir kararlılıkla mücadelemize devam ettik. 15 Temmuz Türkiye'yi işgal ve hain darbe girişimine karşı da darbelerin karşısında, demokrasinin yanında saf tuttuk." diye konuştu.

Arslan, üyelerine olan inançla daha güçlü, daha büyük bir Hak-İş'in coşkuyla, ilk günkü azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.