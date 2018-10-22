HABER

"Darbelerin karşısında demokrasinin yanında saf tuttuk"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 23:38 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Hak-İş Konfederasyonu, sendikal mücadelede, erdem, güven, istikrar ve onurun adıdır" - "15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimine karşı da darbelerin karşısında, demokrasinin yanında saf tuttuk"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Hak-İş Konfederasyonu, sendikal mücadelede, erdem, güven, istikrar ve onurun adıdır." dedi.

Hak-İş Konfederasyonunun 43'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Ankara'da bir otelde verilen yemekte tanıtım filminin gösterilmesiyle başladı.

Burada konuşan Arslan, konfederasyonun kuruluşundan bu yana ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğü projelerle çok sayıda örnek ve özgün çalışmayı başarılı bir şekilde hayata geçirdiğini söyledi.

Demokrasinin askıya alınarak özgürlüklerin kısıtlanmak istendiği dönemlerde konfederasyon olarak daima doğruyu savunduklarını dile getiren Arslan, "12 Eylül’de, 28 Şubat’ta, hukuk ve demokrasiyi savunduğumuz için, baskılara, haksızlıklara maruz bırakıldık ama yılmadık, yıkılmadık, büyük bir kararlılıkla mücadelemize devam ettik. 15 Temmuz Türkiye'yi işgal ve hain darbe girişimine karşı da darbelerin karşısında, demokrasinin yanında saf tuttuk." diye konuştu.

Arslan, üyelerine olan inançla daha güçlü, daha büyük bir Hak-İş'in coşkuyla, ilk günkü azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Hak-İş'in üyelerine yönelik yaptığı çalışmalarla işçilerin hayatında özel bir yere sahip olduğunu belirten Arslan, "Hak-İş Konfederasyonu, sendikal mücadelede, erdem, güven, istikrar ve onurun adıdır." dedi.

Ekonomide yaşanan sorunları Hak-İş'in kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında diyalog anlayışı içinde taraflarla panel düzenleyerek tartıştıklarını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz çalışanlarının daha müreffeh bir yaşama kavuşması için toptan kabul ya da retlere hapsolmadan tüm sorunları tartışarak, ortak akılla sağlıklı bir çözüme ulaşmak için üzerimize düşen büyük bir sorumluluk olduğunu biliyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Bu kapsamda bugün düzenlediğimiz 'Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları' konulu panel ile önemli bir çalışmaya imza attık."

Programın ardından Hak-İş kurucularına ve eski başkanlarına plaketleri takdim edildi.

Etkinliğe, eski Hak-İş genel başkanları Mustafa Taşçı ve Yasin Hatipoğlu, Hak-İş Onursal Başkanı aynı zamanda 24. Dönem Çorum Milletvekili olan Salim Uslu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler ile 26. Dönem Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de katıldı.

PARTNEREn güzel sütlaç tarifleriEn güzel sütlaç tarifleri
Dolunay, İstanbul semalarını süslediDolunay, İstanbul semalarını süsledi
AB Büyükelçileri Denizli'de AB Büyükelçileri Denizli'de 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hak Iş Konfederasyon Mahmut Arslan

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

AK Parti-MHP gerilimi tırmanıyor! Çok sert yanıt

AK Parti-MHP gerilimi tırmanıyor! Çok sert yanıt

Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Altaylı'ya "hakaret ve tehdit" suçlamasıyla iddianame

Fatih Altaylı'ya "hakaret ve tehdit" suçlamasıyla iddianame

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni görüntüler! 1 gün sonra deliller yok edilmiş

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni görüntüler! 1 gün sonra deliller yok edilmiş

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

TSK duyurdu! Bir acı haber daha

TSK duyurdu! Bir acı haber daha

Hakkari'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.