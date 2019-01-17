Darbenin kilit ismi ve eşinin yargılandığı davada ara karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Cemal İbrahim Demirhisar'ın ev hapsiyle tahliyesine karar verildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde sanık savunmalarının alındığı duruşmada, tutuklu sanık Rüştü Karakaya'nın avukatı, müvekkilinin Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki devam eden bir dava kapsamında aynı suçlardan yargılandığını belirterek, dosyanın ayrılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, delillerin toplanmış olması, ByLock kullanıcısı olmadığının tespit edilmesi, mahkemeye sunulan satış sözleşmesinde Kemal Batmaz'ın imzasının bulunması, 19 aydan beri tutuklu olması, tutuklulukta geçirdiği süre, 69 yaşında olması ve dosyaya sunulan sağlık raporlarına göre kalp krizi geçirme riski bulunmasını dikkate alarak sanık Cemal İbrahim Demirhisar'ın yurt dışı çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi.