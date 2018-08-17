Darbenin KKTC ayağına dava (2)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kıbrıs'ta konuşlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığındaki (KTBK) eylemlere ilişkin 11 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, şüphelilerin eylemlerine detaylı olarak yer verildi.
İddianamede, tanık olarak dinlenen askerlerin o geceye ilişkin verdikleri önemli bilgiler yer aldı.
Darbe girişimi sırasında karargahta bulunan tanık C.K, gelişmeleri televizyonda izledikleri sırada şüpheliler eski tabur komutanı Ersan Yağcı ile eski alay lojistik kısım amiri Zafer Güvercin'in, televizyon izlemelerine engel olduklarını ve askerlerin akıllı telefonlarını toplattıklarını söyledi.
- "Haberler ve Cumhurbaşkanının ifadeleri asparagastır" diyerek askeri etkilemeye çalışmış
Tanık C.K, Yağcı'nın gelişmeler hakkında bilgi isteyen askerlere, "Arkadaşlar ben size işin aslını anlatayım. Genelkurmaydan emir geldi. Haberler ve Cumhurbaşkanının ifadeleri asparagastır. Yurtta sulh konseyi sıkıyönetim ilan etti ve YAŞ kararları sabaha açıklanacak." dediğini aktardı.
Yağcı'nın darbe karşıtı açıklama yapan generallerin kızağa alındığını da iddia ettiğini bildiren C.K, havaalanları ile sınır kapılarının kapatıldığını, mahkemelerin lağvedildiğini, sokağa çıkma yasağının uygulanacağını ve illerde sıkıyönetim komutanlarının yönetimi devralacağını söylediğini bildirdi.
- "NATO ve AB darbeyi destekliyor"
Tanık C.K, şüphelilerden eski yarbay Güvercin'in de sözde yurtta sulh konseyinin yönetimi devraldığını, NATO ve Avrupa Birliği'nin darbe girişimini desteklediğini söylediğini anlattı.
Olay tarihinde er olarak vatani görevini yapan E.K. ile aralarında geçen konuşmaya da ifadesinde yer veren tanık C.K, "E.K. bana, 'Komutanım, darbe başarılı olsaydı İstanbul'a darbeye destek olmak için gidecekmişiz.' dedi. Tabur komutanı Zafer yarbay ve Ahmet binbaşı konuşurken duymuş." ifadelerini kullandı.
Tanık E.K. de olay akşamı Yağcı'nın rütbeli askerlerden erlerin telefonlarını almaları emrini verdiğini anlattı.
Daha sonra Yağcı ve Güvercin'in görüştüklerini belirten E.K, kendilerine servis yapmak için odaya girdiğinde ikilinin konuşmalarına ara verdiğini, dışarı çıkacağı esnada Yağcı'nın, "Darbe gerçekleşirse birlik Mersin'e gidecek." diye konuştuğunu duyduğunu aktardı.
Darbe girişiminden yaklaşık bir ay önce Yağcı'nın "eski tip cep telefonuyla" sık sık görüşme yaptığına şahit olduğunu anlatan E.K, şüpheliler Yağcı, Güvercin ve eski alay komutanı Mehmet Yılmaz'ın haftada iki veya üç kez mesai saatlerinde üniformalı bir şeklide Girne'ye gittiklerini ancak bunu ne maksatla yaptıklarını bilmediğini söyledi.
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- Darbe girişiminin sevinç çığlıkları
Tanık Y.E. ise astsubay C.K'nin, şüpheli Yağcı'nın şoförü E.K'ye gelişmeler hakkında sorular yönelttiğini, E.K'nin de "Komutanım bizi galiba Mersin'e götürecekler." dediğini belirtti.
Bunun üzerine C.K'nin, "Böyle bir şey yaparlarsa ben tabur komutanını esir alacağım." dediğini bildiren Y.E, C.K'nin, alay komutanını da derdest etmesi için başka bir astsubaya talimat verdiğini kaydetti.
Darbe girişiminden yaklaşık bir hafta sonra yaşadığı bir olayı da anlatan Y.E, bir uzman çavuşun ismini bilmediği bir binbaşıyı göstererek, "Bu binbaşının ailesi, darbe gecesi sevinç çığlığı atıyordu." dediğini aktardı.
(Bitti)
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