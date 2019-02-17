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Darbettiği kız arkadaşının ağabeyini bıçaklayan kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 19:50 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, darbettiği kız arkadaşı Canan Ç.'nin (17), üvey ağabeyi Hamza K.'yı (18) kavga ederken bıçakla yaralayan Necati G.

Darbettiği kız arkadaşının ağabeyini bıçaklayan kişi tutuklandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, darbettiği kız arkadaşı Canan Ç.'nin (17), üvey ağabeyi Hamza K.'yı (18) kavga ederken bıçakla yaralayan Necati G. (31), tutuklandı.
Olay, dün gece saatlerinde Bağlık Mahallesi Nimet Hoca Sokak üzerinde meydana geldi. Necati G., sokakta buluştuğu kendisinden ayrılmak isteyen Canan Ç.'yi darbetti. Olayı gören, Canan Ç.'nin üvey ağabeyi Hamza K., yanlarına giderek Necati G. ile kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Necati G. yanında bulunan bıçak ile Hamza K.'yı göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Hamza K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı Necati G. ise olay yerinden kaçtı. Hamza K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayın ardından şüpheli Necati G., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Necati G. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece, ‘kasten adam yaralama’ suçundan tutuklandı.

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Darbettiği kız arkadaşının ağabeyini bıçaklayan kişi tutuklandıDarbettiği kız arkadaşının ağabeyini bıçaklayan kişi tutuklandı

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