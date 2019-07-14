Ailece hazırlık yaparken annesine çocuklara bakması için evde kalması teklifinde bulunduklarını ancak "Eğer bugün çıkmazsak ne zaman çıkacağız?" dediğini ifade eden Atan, annesinin heyecandan dışarı ayakkabısız çıktığını dile getirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki ihanet girişimi sırasında darbecilere karşı koyan AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan, "Darbeye darbe vuran halk oldu. O gece Türk'ü, Kürt'ü, herkes sokaklardaydı. Zor bir geceydi, herkes ölümü göze alarak dışarı çıktı ve ölümüne yürüdü." dedi.

"Tanıdığımız herkesi cep telefonuyla aradık ve Dicle Nehri Köprüsü'nde buluştuk. O anda kışladan çıkan zırhlı araç bize doğru geliyordu. O arada askeri mi, polisi mi koruyalım ikilemi yaşadık çünkü askerin ve polisin kim olduğunu bilmiyorduk, o çelişki içinde kaldık. Bir anda kendimi tankın üzerinde buldum, nasıl çıktım bilmiyorum, sonradan görüntüleri görünce fark ettim bazı şeyleri.

Yediden yetmişe herkes sokaklara döküldü."

Atan, Şırnak'ta terörle mücadele ettiğini düşündükleri o dönemin Çakırsöğüt Tugay Komutanı tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın 370'e yakın askerle darbe girişimine katıldığını belirterek, "Cizre girişinde güvenlik güçlerince durduruldu ve havalimanına geçişine izin verilmedi. Eğer 370 asker, Ankara'ya gitmiş olsaydı belki çok daha fazla şehit verirdik." ifadelerini kullandı.

- "İnsanlar çocuklarını evinde bırakarak dışarı çıktı"

O gece herkesin vatanını korumak için dışarı çıktığına dikkati çeken Atan, şöyle konuştu:

"Darbeye darbe vuran halk oldu. O gece Türk'ü, Kürt'ü, herkes sokaklardaydı. Zor bir geceydi, herkes ölümü göze alarak dışarı çıktı ve ölümüne yürüdü. İnsanlar çocuklarını evinde bırakarak dışarı çıktı. Bu, çok farklı bir duygudur. Bu da ancak iman gücüyle olabilecek bir durumdur. Şimdi bugün bir daha olsa daha fazlasını yaparız.

Mesele vatan ve İslam olunca fikirler ne olursa olsun aynı çatı altında birleşiyoruz."

