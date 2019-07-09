"Darbeye karşı birliktelik ruhu hala ayakta"

Bayraktutan, siyaseten rakip olsa da partilerin ortak paydasının demokrasi olduğuna işaret ederek, "O gece çok önemli bir direnç gösterildi. Siyasi parti temsilcileri o gece kimliklerini bir kenara bıraktılar ve demokrasi kriterlerinde ortak noktada olduklarını ifade ettiler. Bu durum, darbecilerde müthiş bir moral bozukluğuna neden oldu. Bombalama, parlamento açık olduğu için yapıldı. Meclis kapalı olsa olmazdı. Milletvekillerini izliyorlardı ve bu konuşmaların Türk milleti üzerindeki etkisini görünce saldırdılar." şeklinde konuştu.

SEVAL OCAK ADIYAMAN - CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, cumhuriyet ve demokrasi değerleri konusunda aynı noktada olduklarını belirterek, "Darbeye karşı birliktelik ruhu devam ediyor. O ruh hala ayakta." dedi.

"Bin yıl düşünsem parlamentonun bombalanacağı aklıma gelmezdi." diyen Bayraktutan, saldırı olacağını bilse de Meclis'e gelmekten vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

CHP'li Bayraktutan, o gece yaşananların her zaman anımsanacağını anlatarak "Allah bu ülkeye bir daha 15 Temmuz yaşatmasın. 15 Temmuz gecesi Meclis'teki duruşumuz, çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız en büyük onurdur." ifadesini kullandı.

Demokratik yollardan AK Parti'yi iktidardan indirmenin en büyük hedefleri olduğunu anlatan Bayraktutan, şöyle devam etti:

"Ama silah zoruyla siyasal iktidarı oradan indirmeye kalkışanlar karşısında hiç tereddüt etmeden aynı yerde olurum. Cumhuriyet ve demokrasi değerleri konusunda aynı noktadayız. Darbeye karşı birliktelik ruhu devam ediyor, yine ayaktadır. 15 Temmuz'un 3. yıl dönümü. 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü Meclis özel gündemle toplanacak, bizlere de ulaşıldı. Şehitlikleri de bizzat ziyaret edeceğim."

Uğur Bayraktutan, 15 Temmuz'a ilişkin davalara müdahil olduğunu da bildirerek, "Bir ülkeye asker postalıyla demokrasi geldiğine ilişkin bir örnek yoktur. Türkiye'nin eksiklikleri ve yanlışları vardır ama seçimle gelen seçimle gitmelidir." dedi.