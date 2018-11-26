Demokrasiye inanan bireyler olarak bu duruma tepki göstermeleri gerektiği konusunda karar aldıklarını dile getiren Işık, "Olay tarihinde 20 yaşındaydım ama darbeye karşı çıkılması gerektiğini biliyordum. Zira darbeleri konu edinen belgesellerden çıkardığım sonuç, hükümet ister iyi olsun ister kötü, darbenin iyisi olmazdı ve ülkeye zarardan başka bir şey getirmiyordu. Bu bilinçle o gece alanlara çıktım." dedi.

Olay günü evinde bulunduğu sırada kendisini arayan arkadaşının darbe girişimi olduğunu söylediğini aktaran Işık, bu durumu ablasıyla paylaştığını anlattı.

Vatandaşların askerleri ikna etmek için çaba gösterdiğini, buna rağmen kendilerine ateş edildiğini vurgulayan Işık, "Elinde bayrak olan bir genç başından vurularak yere düştü. Bayrak bir örtü gibi üzerini kapattı. O anlar, sadece bu kelimelerle anlatılacak kadar sırada değildi. Etkisini üzerimden atmış değilim." diye konuştu.

Yaralılara yardım etmek istediklerini ancak darbecilerin kendilerine ateş ederek buna izin vermediklerine değinen Işık, yaralılardan birini çekmeye çalıştığı sırada sağ karın bölgesinde vurulduğunu belirtti.

Kurşunun etkisiyle belden aşağısını hissetmediğini dile getiren Işık, "Üç gün yoğun bakımda kaldıktan sonra üç ay fiziki tedavi gördüm. Böbreğimin yarısı ve bağırsaklarımın bir kısmı alındı. Tedavim devam ediyor." dedi.

Müşteki Işık, kendisini vuran darbecilerden şikayetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini sözlerine ekledi.

- Yarbaydan ateş talimatı

Müşteki Savaş Şanlı da sosyal medyadan darbe girişimine ilişkin haberleri okuduğunu, ardından AK Parti Genel Merkezine gittiğini, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı alanlara çağıran konuşmasının dinlettirildiğini bildirildi.