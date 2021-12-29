HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Darboğaz endişesi: Karantina süreleri düşürülüyor

Darboğaz endişesi: Karantina süreleri düşürülüyor

29.12.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ve İngiltere'nin ardından İspanya da pozitif vakalar ve temaslıların karantina süresini düşürdü.

Uygulama İtalya ve Almanya da da değerlendiriliyor.Koronavirüsün hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında patlama yaşanırken hükümetler, kilit alanlarda darboğaz yaşanmaması için birbiri ardına karantina süresini kısaltma yoluna gidiyor.

Son olarak İspanya, korona bulaşmış aşılı kişilerin karantina süresini 10 günden 7 güne indirme kararı aldı. İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada düzenlemenin korona testi pozitif çıkmamış ancak temaslı olan aşısız kişiler için de geçerli olacağını duyurdu. Temaslı aşılılar yürürlükteki düzenlemeye göre halihazırda karantinadan muaf tutuluyordu.

İspanya'da yaklaşık yüzde 80'lik aşılanma oranına rağmen yeni vaka sayısı haftalardır hızla artıyor. 100 bin nüfusta son yedi gündeki vaka sayısını gösteren insidans değeri son olarak 850 ile rekor seviyeye çıkmıştı. İnsidans değeri Ekim ayı ortasında 18 ile en düşük seviyesindeydi.

ABD ve İngiltere yürürlüğe soktu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Pazartesi günü, korona enfeksiyonu sonrası karantina süresini 10 günden 5 güne düşürmüş, öncesinde İngiltere de karantina süresini 10 günden 7 güne düşüren düzenlemeyi yürürlüğe koymuştu.

İsrail'de de hükümet Salı günü tam aşılı temaslıların sadece negatif test sonucu ibraz edene kadar karantinada bulunması, ayrıca söz konusu kişilerin on gün boyunca kalabalık yerlerden ve risk grubundaki kişilerden uzak durmaları kararı almıştı.

İtalya ve Almanya'da da değerlendiriliyor

Karantina süresinin kısaltılması İtalya ve Almanya'da da değerlendiriliyor. İtalyan hükümeti, temaslı kişiler arasında belirli gruplara karantina kurallarının yumuşatılması üzerinde çalışıldığını duyurdu. Planlanan düzenlemeye göre üçüncü doz hatırlatma aşısını olanlar, çift doz aşılılar ve iyileşmesinin üzerinden 120 günden fazla zaman geçmemiş olanların karantinaya girmesi gerekmeyecek, bu kişilerin temas sonrasında beş gün içinde negatif test sonucu ibraz etmesi yeterli olacak.

Alman Spiegel dergisi de hükümetin karantina süresinin kısaltılması seçeneğini değerlendirdiğini yazdı.

Darboğaz endişesi

Vaka sayılarındaki patlama nedeniyle karantinadaki nüfusun artması olasılığı, hastaneler, polis, itfaiye, toplu taşıma gibi temel hizmetlerde aksaklıklar yaşanması endişesini beraberinde getirdi.

Karantina süresinin kısaltılması kararında Omicron'un önceki varyantlara göre daha yumuşak bir seyir izlediğine yönelik bulguların da rol oynadığı belirtiliyor.

rtr,AFP / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçeHız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçe
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
NATO'da yeni dönem! Türkiye'den Fransa'ya geçiyorNATO'da yeni dönem! Türkiye'den Fransa'ya geçiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2022 emekli ve memur zammı belli oldu mu?

2022 emekli ve memur zammı belli oldu mu?

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Abdülkadir Sünger'in hikayesi herkesi şaşırttı

Abdülkadir Sünger'in hikayesi herkesi şaşırttı

Bakan Koca Turkovac aşısını canlı yayında yaptırdı

Bakan Koca Turkovac aşısını canlı yayında yaptırdı

Hız limitini aştığı için yediği ceza iptal edildi! Emsal karar

Hız limitini aştığı için yediği ceza iptal edildi! Emsal karar

Cumhurbaşkanı 'müjde' diyerek duyurdu! "Öğretmenlerimizin hak ettiği..."

Cumhurbaşkanı 'müjde' diyerek duyurdu! "Öğretmenlerimizin hak ettiği..."

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha!

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.