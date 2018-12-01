Daredevil dizisi iptal edildi!

Yaklaşık iki ay önce üçüncü sezonu yayınlanan Netflix'in Daredevil dizisi, dördüncü sezonu göremeden iptal edildi. Kötü bir sezonun ardından üçüncü sezonuyla yavaş yavaş toparlanmaya başlayan dizi, ani kararla Netflix tarafından onay alamadı.

Tabi ki bu iptalin arkasında Disney'in kendi platformunu kurması da etken. Bildiğiniz gibi Disney, Disney Plus adı altında kendi yayın platformunu oluşturmak ile meşgul şu sıralar. Iron Fist ve Luke Cage'in iptal edilmesinin ardından şimdi de Daredevil iptal edildi. Bu karara pek şaşırmamak gerek aslında.

Netflix’in “Marvel’ın Daredevil’ı 4. sezonuyla Netflix’e geri dönmeyecek. Dizinin son sezonunun başarısından ve kalitesinden çok memnunuz. Hayranları için üzücü olsa da bu kadar çok yüksek puan alan bir bölümle veda etmenin en iyisi olduğuna karar verdik.

Yapım ekibine ve yıllardır diziyi destekleyen hayranlara teşekkür ederiz.” açıklamasıyla duyurduğu iptal haberi, Disney ihtimallerini de onaylar nitelikte.

Geriye ise sadece Jessica Jones dizisi kalmış durumda. Büyük ihtimalle Jessica Jones dizisi de yakında iptal edilecek. Bu duruma tepki gösteren hayranların ise üzülmemesi gerektiğine inanıyorum. Büyük ihtimalle Disney, yine aynı oyuncular ile beraber yayın hayatına devam ettirecek bu projeleri. Bakalım ileride bizi neler bekliyor?

Peki ya siz bu iptal haberleri konusunda ne düşünüyorsunuz? - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

