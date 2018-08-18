Darende'de kaza: 4 yaralı

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Darende ilçesinde, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah ilçenin Nadir Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sizen yönetimindeki 06 YPA 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attıktan sonra karşı yönden gelen Recep Altındemir yönetimindeki 44 HF 618 plakalı otomobille çarpıştı. İki araç, ardından şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Sizer ile yanındaki Sami Kılıç (34), Veli Aydın (26) ve Veli Tutuş (68) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerinde gelen ambulanslarla Darende Hulisi Efendi Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
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