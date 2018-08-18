HABER

Darende'de kaza: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 12:06 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Darende ilçesinde, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Darende'de kaza: 4 yaralı

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Darende ilçesinde, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah ilçenin Nadir Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sizen yönetimindeki 06 YPA 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attıktan sonra karşı yönden gelen Recep Altındemir yönetimindeki 44 HF 618 plakalı otomobille çarpıştı. İki araç, ardından şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Sizer ile yanındaki Sami Kılıç (34), Veli Aydın (26) ve Veli Tutuş (68) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerinde gelen ambulanslarla Darende Hulisi Efendi Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Darende'de kaza: 4 yaralıDarende'de kaza: 4 yaralı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Sibel Can, Bodrumluları coşturduSibel Can, Bodrumluları coşturdu
15 yaşındaki kızını kaçıranlar için idam istedi15 yaşındaki kızını kaçıranlar için idam istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.