HABER

Darende'de midibüs devrildi: 7 ölü, 15 yaralı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 09:15 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Darende ilçesinde cenaze için kente gelenlerin içinde bulunduğu midibüs, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde cenaze için kente gelenlerin içinde bulunduğu midibüs, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Darende- Malatya karayolunun Bağlarbaşı mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan cenaze için kente gelen kişilerin içinde bulunduğu 34 AFA 667 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. ​Kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Darende ve Malatya'daki hastanelere kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

DARENDE (Malatya), (DHA)-

Evinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyorEvinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyor
TDK'dan büyük tartışma yaratan 'Başbuğ' tanımı!TDK'dan büyük tartışma yaratan 'Başbuğ' tanımı!
Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Süper Lig'de Rooney bombası!

Süper Lig'de Rooney bombası!

Avrupa'da 'Cebelitarık' çatlağı! İspanya'dan 'Hayır oyu veririz' çıkışı

Avrupa'da 'Cebelitarık' çatlağı! İspanya'dan 'Hayır oyu veririz' çıkışı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Lisedeki rezalete tepki yağıyor! Öğretmen 23 kıza kabusu yaşattı

Lisedeki rezalete tepki yağıyor! Öğretmen 23 kıza kabusu yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara'da beklenen fırtına için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Marmara'da beklenen fırtına için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Şırnak'ta korkutan deprem

Şırnak'ta korkutan deprem

TDK'dan büyük tartışma yaratan 'Başbuğ' tanımı!

TDK'dan büyük tartışma yaratan 'Başbuğ' tanımı!

Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Görebilmek için birbirleriyle yarıştılar! Tüm bu kalabalığın nedeni...

Görebilmek için birbirleriyle yarıştılar! Tüm bu kalabalığın nedeni...

Bez poşetler "bakkal amca"dan

Bez poşetler "bakkal amca"dan

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.